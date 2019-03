Pago de salarios en dólares: medida que flexibiliza el control de cambio

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó mediante una sentencia que los beneficios laborales pueden ser pagados en dólares al tipo de cambio oficial del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom).

Simón Jurado-Blanco, abogado y socio del despacho Jurado-Blanco & Aguirre, explicó para El Nacional que aunque se establece que se puede pagar en bolívares al tipo de cambio Dicom, también se puede pagar directamente en dólares.

“El TSJ de manera reiterada ha sacado decisiones que establecen que si se puede pagar en moneda extranjera. Ninguna Ley prohibe el pago de beneficios laborales en moneda extranjera. En Venezuela el bolívar no es una moneda de uso forzoso y el dólar no es una moneda ilegal, entonces se puede pagar en dólares”, dijo Jurado-Blanco.

El abogado señaló que la sentencia establece que se puede pagar al tipo de cambio Dicom del momento y destacó que en el año 2018 se emitió una decisión que cambió algunos criterios del TSJ que decían que se debía cancelar el pago al tipo de cambio histórico.

“Si te deben algún concepto laboral, te lo tienen que cancelar al tipo de cambio del momento en que se va a pagar la deuda. Desde el año pasado se estableció ese criterio y se ratificó con esta última sentencia. Eso es realmente lo que se está cambiando”, detalló.

Jurado-Blanco explicó que si los trabajadores desean que se les cancele la totalidad de su salario en dólares, los patronos pueden acoger el artículo 128 de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) que dice: “Los pagos estipulados en monedas extranjeras se cancelan, salvo convención especial, con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago”.

“Si se va a pagar en dólares debería ser un acuerdo entre patrono y trabajador, pero los deudores o empresas tienen el privilegio de pagar en bolívares al tipo de cambio. Es más beneficioso pagar en dólares directamente cuando la tasa de cambio oficial supera a la tasa de cambio del dólar negro, pero cuando la tasa del dólar negro supere la tasa de cambio oficial, es mejor pagar en bolívares”, indicó.

El especialista señaló que el hecho de que los trabajadores puedan obtener dólares sin pedir permiso a un organismo o mediante las subastas formaliza la liberación del dólar y diluye el régimen cambiario.

“Me salgo del régimen que me obligaba a una carpeta y se obtienen los dólares directos por cualquier interrelación. Poco a poco se va desmantelando y nos estamos quedando sin ese cerco de usar sólo bolívares”, afirmó.

Referente al pago de impuestos en dólares, Jurado-Blanco indicó que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) emitió un decreto que dice que las empresas que cobren sus productos o servicios en dólares, deben cancelar sus impuestos en la misma moneda, pero a pesar del decreto, no hay una normativa que especifique de qué manera se realizará el procedimiento.

"Es una forma de buscar dólares y que no se beneficien solamente los privados sino también el gobierno. No tienes dólares en muchos lados y si se están intercambiando dólares patrono - trabajador yo me hago de algo de esos dólares. Ellos mismos tenían un cerco y ya están flexibilizandolo”, detalló.

Asimismo, señaló que la dolarización es un proceso inminente. “Ellos (Nicolás Maduro y su equipo) ya se dieron cuenta que hay que hacerlo. Mientras más protegido tenían el bolívar, se causaba una implosión económica importante y la inflación seguía creciendo porque solo los que tenían el beneficio de obtener dólares oficiales eran los que se estaban aprovechando”.

Retención de talento

El abogado resaltó que las empresas pretenden que al pagar una parte del salario o algún tipo de bonificación en moneda extranjera, los trabajadores continúen formando parte de la organización.

Además, precisó que si todo el salario es pagado en dólares, cada vez que el dólar suba, el salario cambia y puede llegar un momento en el que la empresa no obtenga la cantidad de dólares necesarios para pagar el sueldo de sus trabajadores.

“Puede llegar el momento de que como empresa nacional no sigo obteniendo la misma cantidad de dólares porque mi mercado es bolívares y me puedo ver afectado económicamente, pero se puede poner como una medida de retención de talento, pagarles un parte, pero no todo. Hay que ir pisando poco a poco y no arriesgarse completamente”, recomendó.