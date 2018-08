Oliveros: Derogación de la ley de ilícitos cambiarios es una buena noticia

Asdrubal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, aseguró que el proyecto de decreto derogatorio de la Ley de Ilícitos Cambiarios es una buena noticia para la economía del país, a pesar de no contar con detalles específicos sobre cómo será la puesta en práctica del decreto

“A pesar que no hay detalles de cómo será su puesta en práctica, la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios es una buena noticia. Especialmente si permite que lo que los privados han venido haciendo hasta ahora, que es trabajar con sus dólares, no sea penalizado.”, afirmó el economista vía Twitter.

Oliveros expresó que la razón de este decreto podría ser la negación de China de discutir nuevos acuerdos de financiamiento a menos que se hagan cambios en el ámbito cambiario.

"Detrás de esta supuesta "apertura" cambiaria está China quien de forma tajante ha señalado que no discutirá nuevos acuerdos de financiamiento al régimen de Maduro sin cambios profundos en materia cambiaria",

Para el economista lo fundamental es que la compra-venta de divisas que hacen los empresarios particulares sea legal.

"La pregunta clave es si en esta nueva etapa, la compra-venta de divisas que hacen los actores privados será legal, permitida y que pueda ser reflejada en sus costos. Para el sector privado y su supervivencia es clave. Y claro que falta mucho más"

