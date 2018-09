Se oficializó monto igualitario en salario de empleados

Confusión e indignación. Eso causó el reciente pago de quincena en los trabajadores de empresas públicas y privadas del país. Este viernes los empleados de algunas empresas recibieron el mismo sueldo, sin importar el cargo que desempeñan en la institución.

La situación es consecuencia de las recientes medidas económicas implementadas por el gobierno. Actualmente no se han publicado las tablas salariales, luego de los anuncios realizados por el Ejecutivo.

El Nacional Web hizo una encuesta a varios empleados de más de 10 empresas, como medios de comunicación y la banca pública y privada, y expresó su descontento por esta nueva medida. Especialmente los altos cargos o los trabajadores con más tiempo expresaron su rechazo con el pago.

En vista del aumento del salario mínimo impuesto por Nicolás Maduro, algunas empresas no tienen la capacidad de cubrir la nómina de sus empleados respetando los tabuladores y porcentajes establecidos previamente, mientras otras desconocen cuál sería el nuevo salario a pagar. Esto trae como consecuencia que todos reciban el mismo sueldo.

“No es justo que yo, que llevo más de 15 años trabajando aquí y tengo un cargo fundamental para la empresa, gane lo mismo que una persona que ingresó hace menos de un año”, reclamó una empleada bancaria que prefirió no ser identificada.

La eliminación de la escala salarial podría traer como consecuencia la disminución del desempeño de los trabajadores por no tener incentivos para destacar en sus labores. “Afecta a la meritocracia. La gente no va a esforzarse por ser mejor”, declaró por su parte un empleado de la empresa privada que no recibe el subsidio del carnet de la patria y que pidió no ser identificado.

Debido a esta decisión, también podrían aumentar las renuncias por parte de aquellas personas que tenían salarios mayores al mínimo establecido y consideran injusta la degradación de su ingreso.

“Es completamente injusto. No podemos culpar a la persona que recibe el mismo sueldo, es culpa de quien toma las medidas”, resaltó una empleada.

Las empresas privadas son las más afectadas por las medidas económicas aplicadas desde inicios de septiembre. Aumentando el sueldo mínimo el gobierno pretendía confrontar la hiperinflación del país. Sin embargo, el salario de 1.800 bolívares soberanos no es suficiente para costear la canasta básica.