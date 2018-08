Comerciantes se han visto obligados a rechazar los billetes del nuevo cono monetario, por no tener cambio para entregar a los compradores, debido a las cifras que representan.

Moisés Labarca, habitante del estado Zulia, intentó pagar en una panadería con un billete de 50 bolívares soberanos pero la respuesta del vendedor fue que no le podían vender los artículos porque carecía de cambio para entregarle, reseñó Versión Final.

“La opción que me ofrecían era gastarme todo el billete porque ellos no tenían cómo darme el vuelto”, dijo Labarca.

La señora Margarita Díaz intentó comprar 500 gramos de café, en el mercado Las Pulgas de Maracaibo, por 10 bolívares soberanos (1.000.000 de bolívares fuertes) e iba a cancelar con un billete de 50 bolívares soberanos, pero la venta le fue negada por el comerciante no poseer suficiente dinero para entregarle vuelto.

“Me dijeron que si me daban el vuelto ellos se quedarían sin nada y por eso no me quisieron vender”, dijo Díaz.

Con información de Versión Final.