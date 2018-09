New York Times: El paquete de Maduro no logrará ni estabilizar la miseria

Maduro anunció una devaluación de 97% en la tasa de cambio oficial y aseguró que el país iría “hacia un nuevo sistema cambiario" con "un solo tipo de cambio fluctuante anclado al petro”, una pseudocriptomoneda lanzada en febrero. No obstante, los cinco ceros que le restaron al bolívar fuerte volverían a estar en el lado derecho del bolívar soberano, reseñó The New York Times.

Miguel Ángel Santos, investigador sénior del Centro para el Desarrollo de la Universidad de Harvard, indicó que el conjunto de medidas no tiene cómo generar las divisas necesarias para importar los productos que el país no es capaz de producir.

"La caída de la producción petrolera, el agotamiento de la capacidad de endeudamiento durante los años de bonanza y la incapacidad para atraer inversión extranjera ha forzado al país a reducir sus importaciones por habitante 84% en los últimos cinco años" acotó Santos.

El investigador enfatizó que luego de veinte años de expropiaciones, nacionalizaciones y regulaciones orientadas a apropiarse del flujo de caja del sector privado, han agotado al aparato industrial, por lo que el país no tiene cómo producir las cosas que ya no puede importar.

A pesar de la devaluación anunciada por Maduro, el precio del dólar en el mercado paralelo continúa subiendo y se cotiza 54% del dólar oficial. "En estos pocos días, los venezolanos han comprado con lo poco que tienen, en el que las colas se han multiplicado y la escasez ha arreciado", concluyó.

