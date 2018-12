Se necesitan más de tres salario mínimos para comprar un juguete

El constante ascenso de los precios de los productos hace que los ciudadanos cada vez estén más limitados al momento de hacer las compras. La Navidad es una época que se caracteriza por los regalos y los compartir; sin embargo, este año la inflación deja con menos posibilidades a los padres de familia.

Padres varguenses lamentan que los más pequeño de la casa tendrán que quedarse sin juguetes debido a que el costo de cada uno se ubica entre 13.500 y 14.600 bolívares, lo que equivale a tres salarios mínimos.

Lionis Díaz dijo que “los precios están muy elevados. He recorrido toda Maiquetía y no hay nada que pueda comprar con lo que gano”. Indicó que juguetes de marcas no reconocidas cuestan hasta 14.600 soberanos, tres veces más que el salario actual.

“Los precios son impagables. El gobierno debería sancionar con seriedad a los negocios que vendan con sobreprecio”, enfatizó Estela Gonzales.

“No es suficiente que realicen ferias navideñas donde no todos pueden comprar debido al gran descontrol. Todos los establecimientos comerciales deberían tener los mismos precios que tienen las ferias navideñas”, Añadió Gonzales.