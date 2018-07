La mirada de los expertos luego de la reducción de cinco ceros a la moneda

Expertos económicos expresaron este miércoles su opinión en Twitter sobre las posibles consecuencias que traerá la reducción de cinco ceros a la moneda nacional, medida anunciada Nicolás Maduro, y el anclaje del Bolívar soberano al petro.

Henkel Garcia, analista e instructor de finanzas y director de Econometrica, señaló que el anunció, a su juicio, agravará la crisis de efectivo, debido a que no hay billetes de baja denominación y traerá mucha confusión entre los ciudadanos.

Luis Oliveros, economista, cuestionó la medida debido a los costos de varios servicios en Venezuela, que explicó se dificultará el pago de los mismos.

“Preguntas que van apareciendo: ¿A cuánto queda el precio de la gasolina? Hoy el litro cuesta seis bolívares, con 5 ceros menos, no habrá monedas para pagarlo a partir del 20 de agosto”, señaló Luis Oliveros en Twitter.

Orlando Ochoa, economista y profesor de la universidad Católica Andrés Bello en Caracas, indicó que, a su juicio., de antemano el nuevo cono monetario “no sirve”.

“El cálculo en dólares del cono monetario que Maduro mostró en sus manos - de 2 a 200 Bs Soberanos (menos 5 ceros) - se mide entre 0,05 y 5,50 dólares. Ya éste cono monetario no sirve, con hiperinflación de +100% mensual, para fin de año cada billete nuevo valdrá una fracción de $1”, señaló el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.

Fuerza monetaria

El desmoronamiento de la fuerza de la moneda se remonta al gobierno de Hugo Chavez, que en el año 2008 le resto tres ceros a la moneda.

Felix Seijas, estadístico y director de Delphos, comentó que un Bolívar soberano es igual a 100 millones de bolívares de “los que Chávez recibió en el poder”.

“No perdamos de vista lo siguiente: 1 bolívar soberano equivaldría a 100 millones de los bolívares con los que Chávez recibió en el poder. Y no, no es un asunto de Maduro, Chávez fue responsable en vida de tres de esos ceros, y ahora, a través de Maduro, de otros cinco. El legado”, indicó el director de Delphos.

El anclaje del Bolívar soberano al petro fue considerado por Asdrubal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica, como una fantasía porque aseguró que el respaldo de una moneda es la confianza.

“El Bolívar soberano se ancla al petro. Una entelequia. El respaldo de una moneda es la confianza. Justamente porque nadie confía en el Bolívar es que se desencadenó la hiperinflación”, indicó Asdrubal Oliveros.

Luis Vicente León, presidente Datanálisis, resaltó que el petro es una moneda de poca confianza en el mercado y prohibida en varios países del mundo.

