Trabajadores, pensionados y jubilados del Metro de Caracas salieron ayer otra vez a la calle a protestar no solo por los despidos injustificados, sino también para solicitar reivindicaciones salariales.

En la avenida Francisco de Miranda se congregaron para exigir el reenganche de Deillily Rodríguez y de otros 16 trabajadores. La manifestación contó con el respaldo de la coalición sindical Movimiento Laboral Liberal, cuyo vocero, Mario de Nigris, denunció que la Presidencia del Metro de Caracas se niega a reenganchar a 17 trabajadores, pese a que un tribunal lo ordenó.

De Nigris afirmó que la Consultoría Jurídica de la empresa alega que se reservan el derecho de reenganchar a quien quieran. “Deillily Rodríguez fue despedida injustificadamente. Exigimos su reenganche. A ella la botaron por reclamar sus derechos constitucionales, así como condiciones para el buen funcionamiento del Metro de Caracas”.

Informó que hasta la fecha ha habido más de 100 despidos. Para De Nigris la lucha va más allá de la solicitud de reivindicaciones salariales, porque no solo es el bajo salario mínimo y las tablas salariales, sino también la hiperinflación y la falta de producción nacional.

El vocero hizo un llamado a todos los agremiados y trabajadores en general para concretar la unión de todos para promover el cambio social y económico en el país. “La lucha por el cambio del sistema político en el país; en eso andamos hoy. El modelo implementado por el gobierno fracasó”.

No los recibieron. No obstante la insistencia de los trabajadores del Metro que exigían una reunión con el presidente de la empresa, este no bajó a atender las solicitudes de los manifestantes. Las puertas de la Oficina Central del Metro de Caracas fueron cerradas a los trabajadores y les impidieron el paso a quienes protestaban frente a la sede.

El presidente Asociación de Jubilados y Pensionados del Metro de Caracas, Juan Ovalles, denunció igualmente los despidos arbitrarios de trabajadores del sistema y exigió al gobierno la reincorporación inmediata de las personas afectadas.

Deillily Rodríguez afirmó que se han dirigido a distintos organismos para consignar la denuncia por el despido y aseguró que no han recibido respuesta de ninguna instancia. “Estamos protestando por los despidos y queremos los reenganches de las personas afectadas; además, seguimos exigiendo reivindicaciones laborales”, aseguró.