Luis Vicente León: Venezuela no está en camino a la dolarización

Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis, explicó este miércoles que en Venezuela no existe una dolarización y que la economía venezolana "ni está en ese camino".

“Debido a la ausencia de efectivo y la pérdida de funciones de la moneda, mucha gente utiliza los dólares para pagar cosas, pero eso no es una dolarización, son mecanismos de pago alterno. La dolarización es cuando tu cambias tu moneda por el dólar y los precios son internacional” discernió el economista en una entrevista para Sumarium Radio.

El encargado de la encuestadora dio el ejemplo del pago de un servicio odontológico, alegando que los precios no se ajustan a la realidad en otros países. "El hecho que se pague al odontólogo, por ejemplo, en dólares no quiere decir que hay dolarización ya que esto no representa ni la sombra de los precios en otros países", dijo León.

Al preguntarle su opinión con respecto a la implemetación del petro en la economía del país, el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello que esta criptomoneda "es tipo Frankestein, una mezcla rara y prohibida en una parte importante del sistema financiero nacional". Aseguró que es una manera de evadir las sanciones por parte del gobierno, y que puede ser usada como una referencia a nivel internacional, pero a la hora de aplicarse en la economía nacional, obligará a las empresas a que cierren.

Ante la situación económica, el articulista mostró impresiones positivas al afirmar que la crisis económica obligará al Ejecutivo a tomar las decisiones correctas, implicando que ya se ha hecho un reconocimiento de la necesidad de abrir el mercado.

Con información de Sumarium.com