Luis Vicente León pide al gobierno racionalidad fiscal y cambiaria

Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, se expresó este martes sobre las medidas que anunció Nicolás Maduro el pasado lunes, destacó que para resolver la crisis se requiere de ajustes con varios componentes: racionalidad fiscal y cambiaria, apertura, rescate de inversión, confianza y recursos frescos.

“En economía es importante ser racional y parecerlo. Usar el petro como anclaje en lugar de anclarse directamente al precio del petróleo o al oro o al dólar reduce drásticamente la eficiencia potencial de la medida de anclaje y crea tantas dudas que limita la confianza necesaria” escribió en Twitter.

El economista indicó que si el gobierno nacional tuviera el compromiso de no monetizar el déficit fiscal y solo producir bolívares basandose en el precio del petroleo y no en el petro la medida sería racional, usar como intermediario una moneda manipulable y sin confianza hace difícil ser optimistas.

“Pero no debemos dejar del lado un hecho interesante. El gobierno está presentando un paquete de ajuste. Solo que lo maquilla tanto para evitar sus costos políticos que lo hace irreconocible y le resta potencia, capacidad y credibilidad, componentes básicos para el éxito”,escribió.

Es el Petro un buen vehículo para el anclaje? No es un activo que el mercado use, entienda o confie. Es un abstracto incapaz de endosar confianza, por lo que su uso es un costo no valor. Pero lo importante es si se anclan al precio del petróleo que puede ser una mejor noticia.