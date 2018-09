Luis Vicente León: Los niveles de inflación continuarán incrementándose

Luis Vicente León, economista y director de Datanálisis, indicó este viernes que los niveles de hiperinflación continuarán incrementándose si no se aplican las medidas correctivas necesarias.

“Se estima que el mes pasado tuvimos unos índices de inflación cercanos a 200% y ese un nivel severo incluso al realizar comparaciones históricas”, indicó León durante una entrevista en Unión Radio.

El economista comentó que desde el gobierno han intentado aplicar medidas que disminuyan los índices de inflación, estas no han sido correctas o suficientes.

“No es verdad que el gobierno no ha acusado el golpe de la hiperinflación y se ha quedado sin hacer nada. Lo que pasa es que no ha hecho lo correcto y lo suficiente. No han entendido, en mi opinión, lo que significa hacer un proceso de apertura”, añadió.

Con información de Unión Radio