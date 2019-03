Luigi Pisella: Hay zapaterías que no tienen ni como honrar la nómina

El presidente de la Cámara Venezolana de Calzado, Luigi Pisella, pidió a Nicolás Maduro establecer garantías para reactivar el comercio del sector calzado.

“Hay muchos comercios que no tienen bolívares para honrar la nómina, ya no piensa en cómo reponer inventario, si no que no tienen para pagar la mano de obra o cancelar a los empleados”, comentó Pisella en una entrevista con Aryeli Vera por Unión Radio.

Destacó que para continuar operando con normalidad en el país, es necesario que sea protegido de futuros actos vandálicos como los ocurridos en Maracaibo durante el apagón que afectó a todo el país por más de 100 horas.

“Ellos son responsables de mantener el orden público, y exijo que como tal protejan nuestros activos. Muchas personas han trabajado durante toda su vida por invertir, y en cuestión de horas lo han perdido todo”, afirmó.

Con información de Unión Radio.