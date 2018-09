“Los pensionados recibimos una migaja y nos tratan como pordioseros”

Los pensionados alzaron nuevamente la voz. Personas de la tercera edad se concentraron ayer en la Plaza de la Moneda, que está ubicada detrás del Banco Central de Venezuela en Caracas, así como en las oficinas regionales y principales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el interior del país, para exigir el pago completo de la pensión.

La protesta fue convocada por el Frente Amplio Venezuela Libre en rechazo “al irrespeto, arbitrariedad y burla del gobierno con los pensionados”. Una de las consignas que decían al unísono era: “Efectivo ya, tú no me vas a robar”. También con pancartas expresaron sus demandas. “Maduro la tercera edad se cansó de tus mentiras, exigimos nuestro pago completo”, se leía en una.

Ana Rojas, pensionada y jubilada de 74 años de edad y quien trabajó durante 26 años en el IVSS, afirmó que el presidente Nicolás Maduro prometió que el sábado todas las entidades bancarias estarían abiertas, pero no abrieron. Añadió que el lunes entregarían 450 bolívares, pero solo les pagaron 90 bolívares después de que hicieron “tremendas colas”.

“¿Qué hace una persona hipertensa con ese dinero cuando una caja de pastilla cuesta 15 millones de bolívares? Me siento burlada y con toda la indignación del mundo porque yo sufro de hipertensión y no tengo para comprar los medicamentos”, expresó.

Luis Márquez, de 57 años, afirmó: “Los pensionados recibimos una migaja de dinero y nos tratan como pordioseros y mendigos. El trato a la tercera edad es cruel, aciago, indiferente y de frialdad”.

Recordó que el gobierno se comprometió a pagar el sábado y que la banca estaría abierta. Pero no ocurrió, tampoco el pago completo.

Por esa “burla del gobierno” protestaron ayer acompañados de Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados; el diputado Arnoldo Benítez, que preside la Subcomisión de Jubilados y Pensionados; Luis Cano, coordinador del Frente Único en Defensa de los Pensionados, Jubilados y la Tercera Edad; y Carlos Blanco, coordinador de Organización del Comité de Derechos Humanos para los Pensionados. Todos integraron la comisión que entró al BCV para entregarle un documento con las exigencias al presidente del instituto emisor, Calixto Ortega Sánchez.

“Resulta ilógico e incongruente el hecho de que no solo no se haya pagado el monto por concepto de pensión de vejez correspondiente a agosto –limitaron a los pensionados a retirar por taquilla solo 2 millones de bolívares del viejo cono, que muchos no pudieron retirar porque las entidades informaron que no tenían efectivo–, sino que el pago correspondiente a septiembre se está pagando fraccionado”, dice el texto.

Autoridades. A las 11:15 am los pensionados tomaron la calle que bordea la plaza. Un piquete de aproximadamente 40 guardias nacionales les trancó el paso. “No nos quitarán el derecho de protestar”, les manifestaron a los agentes que permanecían impasibles.

“Queremos una vida de progreso, de mejores condiciones. Pueden ser militares, pero mañana dejan de serlo. Llegan a la edad de uno, jubilados”, le dijo una pensionada.

Casi al mediodía la comisión salió del BCV. A través de un megáfono habló Benítez: “La realidad es que el presidente del Banco Central de Venezuela está en una reunión”, lo que provocó un gesto unánime de desilusión y frustración en los presentes. “¡Qué casualidad!”, expresó otra jubilada.

Les prometieron que Ortega Sánchez leerá el documento y que dejaron sus nombres y números de teléfono, declaró Benitez. “Yo le dije al oficial que nos atendió que como necesitamos respuesta nos vamos a sentar frente al banco a esperar que nos llame, porque aparentemente aquí nadie actúa si no es bajo presión. El presidente del Banco Central tiene que decir si él tiene billetes de 500 o de 200, que nadie ha visto, para que nos paguen los 1.800 bolívares en efectivo completo, sin ningún tipo de limitaciones”.

Emilio Lozada agregó que hoy a las 8:30 am los pensionados deben estar en todos los bancos para que les paguen. “Si sigue el cuento de los 90 o 100 bolívares vamos a trancar donde estemos. Eso es a nivel nacional. Pero también hoy viernes deben depositar los reales de los jubilados y del personal activo de la administración pública, que va a ser otra limosna. Debemos estar atentos a lo que van a pagar porque el sábado y el domingo no trabajan, y el lunes es bancario”.