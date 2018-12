Leonardo Buniak calificó de grave la proyección económica para 2019

El economista Leonardo Buniak calificó este jueves como grave la proyección económica para 2019, debido a la hiperinflación que afronta el país.

“El Banco Central de Venezuela lo que hace es dotar con un poder de compra a la persona para adquirir productos que no son producidos, que no existen y no corresponden al crecimiento de la economía”, dijo Buniak a Unión Radio.

El especialista señaló que la economía del país está “enferma”, pero que tiene una gran posibilidad de mejorar.

Agregó que frente al declive de los precios petroleros, el ingreso fiscal se ha visto severamente afectado y la hiperinflación no solo persistirá, sino que aumentará de manera considerable en 2019.

