León: “Es imposible estabilizar la moneda sin equilibrar la economía”

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, reiteró este lunes que es “imposible” estabilizar la moneda nacional sin antes equilibrar la economía y recuperar la confianza, ya que a su juicio, ambas necesitan un cambio “profundo” en el país.

El economista aseveró en Twitter que la estrategia de encaje legal logra “artificialmente” desacelerar la inflación y devaluación a corto plazo, pero destacó que cuando el régimen “necesita colocar bolívares, ambas variables se disparan”.

“Es un torniquete que, prolongado, se infecta. No hay forma de proyectar el tipo de cambio al cierre del año. Cualquier estimado puede acertar, siempre que sea mucho más elevado que el actual”, agregó.

Aseveró que el valor de la moneda depende de la confianza. “Los tenedores de capital no confían en el gobierno, ni sus autoridades monetarias. Los agentes económicos no confían en el modelo. Los productores, proveedores y consumidores no confían en la moneda. ¿Cuál es el valor del bolívar?”, finalizó.