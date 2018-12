José Toro Hardy: “El petro es una mentira pétrea”

—Según un reciente informe de la OEA, en los últimos 4 años se han registrado en Venezuela 12.000 arrestos arbitrarios, 6.000 asesinatos, 300 torturas documentadas y 300 presos políticos. ¿Está la ideología por encima de los derechos humanos?

—Los derechos humanos están por encima de cualquier ideología.

—De atender la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, la invitación de Maduro al país, ¿cuál cree que sea el itinerario que le imponga el régimen?

—Margarita, Los Roques y el Salto Ángel.

—¿Un recorrido justo?

—La Tumba, El Helicoide, hospitales y mercados.

—¿El observador ideal?

—Para el régimen, los Tres Monos Sabio: Kikazaru (el mono que no oye), Iwazaru (el mono que no habla) y Mizaru (el mono que no ve).

—¿Se ha visto la cara más fea de la hiperinflación?

—No. La hiperinflación es una espiral que va adquiriendo mayor aceleración.

—¿En qué van convirtiendo al país las recientes reconversiones?

—En un país esquizofrénico.

—¿Deforman las reformas económicas del gobierno?

— La racionalidad y el futuro.

—¿Cuántos ceros menos tiene realmente el bolívar?

—Le han quitado ocho. Mientras más ceros le quitan, más se acerca su valor a cero.

—¿Qué tiene de soberano el bolívar?

—¿Soberano?

—¿Las dos caras de la moneda?

—La hiperinflación y el empobrecimiento.

—¿Con que se miden las medidas anunciadas por Maduro?

—Con populismo, demagogia, ineficiencia e incapacidad.

—Por fin, ¿el petróleo es nuestro?

—Es tan nuestro que se quedará allí para siempre.

—¿Es el petro tan pétreo como lo pintan?

—Es una mentira pétrea. Dicen que está garantizado con petróleo de la Faja del Orinoco, pero la Constitución establece que los hidrocarburos en el subsuelo son “imprescriptibles e inalienables”. No pueden ser dados en garantía.

—¿Cuánto vale realmente un petro?

—En mi opinión no vale nada.

—¿Cómo vivir con el salario mínimo?

—No se puede vivir con el salario mínimo ni tampoco aumentarlo sin que haya cómo pagarlo.

—¿El “interés” del ahorro en oro?

—Una cosa es ahorrar en oro y otra en certificados de un banco sin credibilidad. ¿Es que acaso te van a dar tu lingotico?

—¿Quién le pondrá el lazo al paquetazo del plan de la patria?

—El único lazo es el que le ponen en el cuello a los venezolanos.

—Luego de cuatro años proclamándose, ¿”guerra económica” avisada no mata soldado?

—Guerra es la que el régimen le ha declarado a la ciencia económica.

—¿A quién mata el actual IVA?

—Mata de hambre a los que ya no tienen con qué vivir.

—¿Dónde están los “dólares del pueblo”?

—En Andorra, en Rusia, en Qatar y en paraísos fiscales.

—¿Y el discreto encanto de la boliburguesía?

—Se deben estar viendo en el espejo de Andrade.

—¿Cuántas reconversiones más nos depara la “revolución”?

—Falta la reconversión y muerte del modelo.

—¿Qué de marxista tiene la economía de la “revolución”?

—Como todas las revoluciones marxistas, no tiene nada de marxista.

—¿De cuánto serán los próximos billetes?

—De Bs 50.000.000.000.

—¿Alguna sensatez económica?

—¿Puede ser sensata una locura?

—¿Imagina al gobierno subsidiando la empresa privada para pagar el nuevo salario mínimo?

—Claro que sí; le basta con emitir más moneda.

—¿Será la criptomoneda la kryptonita de la liquidez?

—Más que una criptomoneda, es una criptolocura.

—¿El mejor negocio con el Estado-gobierno?

—No hacer negocios.

—¿Será eterna la alta deuda externa?

—No será eterna, ni el régimen tampoco.

—¿El secreto mejor guardado del BCV?

—¿Secreto? Ninguno, allí todo es transparente.

—¿Y de Odebrecht?

— A millón, terminando todas las obras.

—¿Hay reservas ante las reservas internacionales?

—¿Cuáles reservas?

—De vuelta a la democracia y al libre mercado, ¿en cuánto tiempo se recuperaría la economía?

—¿Con cuáles medidas?

—¿Qué pasaría en Venezuela si la constituyente asumiera las riendas de la economía durante los próximos cuatro años?

—¿Cuál economía?