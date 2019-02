José Guerra: Plan País pretende “detener la hiperinflación en seco”

José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional y economista, aseguró este lunes que el Plan País propuesto por el Parlamento tendrá como eje central "parar en seco la hiperinflación".

"Hay que abatir la hiperinflación rápido, cerrar la brecha fiscal con financiamientos que no sean del Banco Central de Venezuela (BCV) y fijar el tipo de cambio con el dólar para quebrar las expectativas de inflación. El plan tiene como eje fundamental eso", explicó durante una rueda de prensa.

El parlamentario aseguró que el BCV debe detener la impresión de dinero inorgánico. "Que no sigan imprimiendo papelillos sin valor llamados billetes. No hay manera de protegerse que no sea cobrar e irse a comprar, porque es imposible ahorrar, a menos que tenga dólares", aseveró.

La comisión de Finanzas de la AN informó que la inflación del mes de enero se ubicó en 191,6 %

El diputado Ángel Alvarado informó que la inflación interanual, entre enero de 2018 y 2019, llegó a ser de 2.688.670%, siendo "la más alta en la historia del país". “El sueldo mínimo solo compra 3,68% de la canasta, esa es una buena medida del nivel de miseria en que vive el pueblo venezolano”.

