José Guerra: Muchos bancos no cubrieron el encaje

José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional, detalló este lunes que múltiples entidades bancarias no alcanzaron a pagar el encaje.

“No quiero causar alarma pero la situación de la banca nacional no es buena. Hoy muchos bancos no cubrieron el encaje”, afirmó Guerra en su cuenta de Twitter.

El encaje tiene como fin garantizar el retorno del dinero a los ahorradores o clientes del banco en caso de que ellos lo soliciten o de que se le presenten problemas de dinero a las instituciones financieras.

Guerra detalló que debido al porcentaje del encaje marginal la “banca no ha prestado un céntimo”.

“En lo que va de marzo la banca no ha prestado un céntimo porque el encaje lo impide. Un encaje marginal de 100% es confiscatorio. Después no le echen la culpa a otro”, concluyó.

