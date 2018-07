Jesús Faría admitió que el gobierno cometió errores en política cambiaria

El constituyente Jesús Faría admitió este jueves que el gobierno ha cometido errores en el control cambiario, y que las medidas tomadas por el gobierno afectaron a la economía del país.

El ex ministro indicó que debe haber soluciones concretas desde el gobierno para resolver la crisis económica que atraviesa Venezuela y así frenar la hiperinflación.

"El control de cambio se agotó y no funciona actualmente porque no se tienen divisas y las reservas internacionales están en el menor nivel histórico per cápita”, comentó el ex ministro Faría durante una entrevista en el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

Farías expresó que el control de cambio debe liberarse para que los que hacen operaciones cambiarias actualmente como las empresas privadas, no tengan que recurrir al dólar paralelo.