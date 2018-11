AN investigará procesos judiciales por corrupción abiertos en el exterior

La Asamblea Nacional acordó crear una comisión especial para investigar y hacer seguimiento a los casos judiciales por corrupción y desfalco de la naciónabiertos en el exterior contra venezolanos, incluidos varios ex funcionarios.

El anuncio fue hecho tras un largo debate en el que los diputados se refirieron a la corrupción en los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y en el actual de Nicolás Maduro como responsable de la grave situación que atraviesa el país.

El presidente del Poder Legislativo, Omar Barboza, designará los integrantes de la comisión luego de conversar con las fracciones parlamentarias. La instancia solicitará información a la justicia de Estados Unidos, Andorra, Suiza y España.

El jefe de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, que comenzó el debate, aseguró que el caso de Alejandro Andrade –jefe de la Tesorería Nacional en el gobierno de Hugo Chávez entre 2007 y 2010– sentenciado por la justicia estadounidense a 10 años de prisión por corrupción, “es solo la punta del iceberg”.

Indicó que el presidente de Globovisión y de Seguros La Vitalicia, Raúl Gorrín, está involucrado en el desfalco de 7 millardos de dólares a través de transacciones efectuadas con Pdvsa. Señaló que las empresas Rantor Capital y Eaton Global Services, de las que es accionista, recibían divisas a tasa preferencial y luego las negociaban a un precio mucho más alto.

Añadió que en la trama de corrupción están implicados, entre otros, Claudia Díaz, enfermera de Chávez, y su esposo Adrián Velásquez; Erick Malpica Flores, familiar de Cilia Flores, esposa del presidente Maduro; y Francisco Convit, prófugo de la justicia de Estados Unidos

Afirmó que la fuga de capitales que empezó hace 20 años llega a 457.631 millones de dólares. “Esto es resultado del andamiaje corrupto que inició el presidente Chávez y que ahora continúa Maduro. Tenemos que investigar cómo este dinero fue robado y gastado en bienes suntuosos, en caballos, en lugar de invertirse en hospitales o en escuelas”.

El legislador Omar González agregó que “el caso de corrupción Andrade-Gorrín es responsable de muchas de las tragedias que vive el pueblo”. Mencionó que con ese dinero se pudieron haber comprado “las vacunas de todos los niños, más de 400.000 tratamientos para enfermos de cáncer y alimentos para todos los venezolanos. Andrade contribuyó al desfalco del país que bien caro están pagando los venezolanos”, enfatizó.

Su homólogo Carlos Berrizbeitia indicó que “la corrupción de este régimen es la más vergonzosa en la historia del país”.

El segundo vicepresidente de la Asamblea, Alfonso Marquina, aseveró: “Aquí no se ha enjuiciado porque no hay separación de poderes. No se ha hecho justicia porque los ampara y protege el mismo hamponato que dirige el país.