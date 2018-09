¿Hay libertad de convertibilidad de divisas en Venezuela?

Simón Zerpa, ministro de Economía y Finanzas, anunció la tarde de este viernes que la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional. Aseguró que existen condiciones plenas para un funcionamiento óptimo de cualquier actividad empresarial vinculada a la generación de divisas.

Sin embargo, diversos economistas del país han cuestionado la veracidad práctica de los planteamientos realizados por el Banco Central de Venezuela (BCV).

El cierre de cuentas bancarias y la imposición de la tasa Dicom

El BCV indicó que las operaciones de menudeo se permitirán en todo el sistema de banca pública y privada del país, además de las casas de cambio, pero los anuncios de la institución vienen precedidos del bloqueo a 316 cuentas bancarias que realizó la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario al detectarse que incurrieron presuntamente en operaciones de remesas ilegales.

“El objetivo es incentivar el uso de las casas de cambio, cuya actividad económica precisamente contempla la recepción y envío de remesas desde el exterior (…) El país cuenta con la estructura, las regulaciones adecuadas a los estándares nacionales e internacionales y las casas de cambio activas y autorizadas para el envío de remesas desde cualquier parte del mundo”, indicó este jueves Antonio Morales, superintendente de la institución.

Esta es la primera señal de alerta para los economistas a la hora de afirmar que, efectivamente, hay libre convertibilidad de la moneda en el territorio nacional: La persecución que se hace de los usuarios partículares que desean vender divisas al precio que consideren conveniente y la imposición de la tasa de cambio gubernamental del sistema de subastas Dicom evidencia que no existe.

Asdrubal Oliveros, economista y director de la firma financiera Ecoanalítica, aseguró que la libre convertibilidad que propone el gobierno implica que los particulares deben aceptar la tasa de cambio impuesta por el Dicom, y denunció la penalización de las operaciones cambiarias no relacionadas con las subastas oficiales.

“El gobierno habla de 'libre convertibilidad' y muchos piensan en el fin del control de cambio. Nada más lejos de la realidad. En boca del chavismo el temino implica aceptar sin chistar el Dicom, sin tomar en cuenta las condiciones que impactan oferta y demanda. Mientras se limite la cantidad a comprar, el tipo de cambio de subastas entre privados (Dicom) se ancle, y se penalicen las operaciones del mdo paralelo, el control de cambio sigue vigente aunque mute”, indicó Oliveros.

El economista indicó que, mientras se cierren cuentas por hacer transacciones tomando en cuenta la tasa de cambio de mercado paralelo, hablar de libre convertibilidad es, a su juicio, absurdo.

“Es un total sinsentido hablar de 'libre convertibilidad' y hablar de 'precios acordados' (vía control y persecución al sector privado), o andar cerrando cuentas por hacer transacciones vía mercado paralelo”, explicó.

El ministro Zerpa dijo que las empresas que decidan realizar transacciones tomando como punto de referencia la tasa de cambio paralela, al que calificó de “mercado criminal”, están trabajando con un gran riesgo financiero y legal.

Las liquidaciones de divisas del gobierno son insuficientes

Omar Zambrano, economista, aseguró que la libertad cambiaria depende de la capacidad del gobierno de establecer los criterios para un mercado de divisas. Añadió que, en este momento, no están dadas las condiciones por la falta de líquidez del Estado para ofertar.

La cantidad de divisas liquidadas por el gobierno al sector privado, mediante el sistema Dicom, han disminuido considerablemente en comparación con años anteriores, de acuerdo con información de Ecoanalítica.

En junio de 2014, el gobierno liquidó 159.000.000 de dólares al sector privado, mientras que en junio del presente año las divisas del gobierno se ubicaron en la cifra de 1.400.000 de dólares.

“En el caso de Venezuela la oferta de dólares es extremadamente escasa, porque destruyeron Pdvsa y no hay otras exportaciones, no hay inversión extranjera. Por otro lado, la demanda de dólares tiende a ser cada día mayor, en la medida que el gobierno siga monetizando el déficit fiscal. Con oferta escasa y demanda creciente, el equilibrio de ese mercado es un tipo de cambio que sube sin límite. A menos que se tengan razones para pensar que el gobierno dejará flotar así la tasa de cambio, no hay elementos para pensar que esto es verdaderamente el fin de los controles”, explicó el economista.

Víctor Salmerón, periodista del área económica, indicó que mientras no se solucione la escasez de dólares, no se resolverá el problema de fondo.

Libre cambio e imposición de venta de ingresos al BCV

20% de las divisas generadas por los empresarios exportadores deberán ser vendidas al Banco Central de Venezuela, una medida que ha sido cuestionada por los financistas del país.

Luis Oliveros aseguró accion gubernamental contraría la supuesta eliminación del control de cambio.

“¿Murió el control de cambio?¿Puede usted vender la cantidad de divisas que quiera a la tasa que usted quiera? ¿Puede usted quedarse con el 100% de las divisas que genera de sus exportaciones?¿De verdad están despenalizadas las operaciones cambiarias? Si la respuesta es no, aún hay control de cambio”, indicó Oliveros.

El tipo de cambio será único, de acuerdo con el BCV, y la tasa será el promedio ponderado de todas las operaciones que se transen. La medida no difiere de la anunciada anteriormente por la institución financiera en febrero de este año, cuando establecieron, durante una mesa de trabajo con el sector exportador y entidades financieras, que el sector privado debía vender 20% del ingreso que perciban en divisas al tipo de cambio complementario del mercado vigente.

Más dudas que respuestas

El presidente Nicolás Maduro ha reiterado en diversas ocasiones su constante confianza en el sistema de subastas Dicom.

“El país cuenta con un sistema Dicom con dólares suficientes en oferta, fluctuante, libre, para cubrir las necesidades de ustedes, señores empresarios que producen”, aseguró el mandatario este jueves.

Se desconoce si se liberará la cantidad de dólares que pueden adquirir las personas naturales y jurídicas o si un ciudadano puede ir al sistema Dicom a comprar lo que le parezca conveniente.

Henkel García, director de Econométrica y experto en finanzas, aseguró en su Twitter que el único cambio práctico es que ahora la banca asumirá las funciones de las casas de cambio, y añadió que recientemente se han registrado casos en el sistema de subastas en el que han adjudicado más de mil dólares a personas naturales.

El director de Econométrica recalcó lo que otros economistas han dicho: No se ha desmontado el control de cambio, y añadió que todo parece indicar la Ley de Ilícitos Cambiarios sigue vigente.

La cantidad de dólares liquidados en las subastas no se acerca a los montos otorgados en años anteriores, en los que el promedio de divisas entregadas se ubicó en 40.3 millones de dólares.

La empresa Petróleos de Venezuela, principal fuente de ingresos de divisas del Estado venezolano, ha reducido su producción a niveles históricos. La deuda externa, que se ubicó de acuerdo con comentarios de funcionarios de gobierno en 74 mil millones de dólares, permite asumir que el acceso a las divisas por parte del gobierno será cada vez más difícil.

A ello se suma la llamada presión internacional, o sanciones económicas, que dificultan el acceso del gobierno de Maduro a financiamientos de países y entes del mundo.