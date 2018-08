Hausmann: Aumento de la gasolina no incrementará producción de divisas

Recientemente el gobierno de Nicolás Maduro anunció diversas medidas para iniciar un proceso de “recuperación de la economía” del país. Evaluación del incremento del precio de la gasolina, eliminación de impuestos a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y un aumento del sueldo mínimo cercano a 4.000%, fueron las implementaciones por parte del Estado.

A juicio de Ricardo Hausmann, economista venezolano y profesor de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), estos anuncios serán inocuos a efectos de resolver la actual crisis que atraviesa el país, debido a que las medidas que pretenden aplicar no corregiran las causas que derivaron la inestabilidad económica como la escasez de divisas producto de la disminución en las exportaciones de petróleo aunado con la destrucción de los derechos de propiedad y mecanismos de mercado.

“Aumentar los precios de la gasolina no puede propiciar una recuperación económica del país. El país se hundió por dos razones: la primera, la destrucción de los derechos de propiedad y de los mecanismos de mercado; la segunda, la dramática escasez de divisas que se originó porque el gobierno se endeudó como loco en el período del ‘boom petrolero’. Aumentar el precio de la gasolina no restituye el derecho de la propiedad, ni genera divisas. Ese aumento podrá cerrar el déficit fiscal de Pdvsa pero eso no va a aumentar ni la producción ni la disponibilidad de divisas”, comentó Hausmann en exclusiva para El Nacional Web.

El economista indicó que la política de expropiaciones incentivada por el fallecido presidente Hugo Chávez atentó contra los derechos de propiedad privada, por ende a los mecanismos de mercado los cuales permiten que la empresa privada produzca bienes y servicios para satisfacer los requerimientos de la sociedad.

Hausmann detalló que para que el mecanismo funcione se requiere que las empresas tengan acceso a las divisas para importar insumos y materia prima necesaria para la elaboración de sus productos, así como la implementación de precios comerciales que les permitan ser competitivos y rentables.

“La forma en que una economía funcione es porque un grupo de personas tiene una necesidad y otra gente puede organizar la producción para suplirla. Entonces, ahí tiene que haber un mecanismo de mercado, el cual tiene que tener sentido; tener acceso a las divisas, fijar el precio para que sea rentable y competitivo. Lo primero que destruyó el gobierno en Venezuela fue el mecanismo de mercado que hace que la sociedad resuelva sus propios problemas”, explicó.

Hausmann indicó que la escasez de divisas – la cual catalogó como dramática– que sufre el Estado venezolano es una consecuencia directa de la política de endeudamiento realizada por el gobierno de Chávez durante el denominado “boom petrolero”, lapso en el cual el crudo superó la barrera de 100 dólares por barril.

“Hoy en día, la producción de petróleo es un tercio de lo que era cuando llegó Chávez al gobierno y la mitad de lo que era cuando asumió el poder Nicolás Maduro”, explicó Hausmann.

El también profesor universitario aseguró que el mecanismo que emplea el gobierno para atenuar la insuficiencia de divisas es un recorte de más de 90% de las importaciones de bienes y productos, lo cual ha generado los altos índices de escasez que sufren los venezolanos.

Déficit cero

Uno de los anuncios realizados por Maduro durante el mes de agosto es su pretensión de lograr un déficit fiscal cero en el país fue decretar la exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) para Pdvsa.

Hausmann calificó la decisión del Ejecutivo como un “disparate”, debido a que no tendrá un impacto positivo, además, contribuirá a acrecentar el déficit fiscal del gobierno, puesto que restará una cantidad significativa de recursos a las arcas del Estado.

“Obviamente esta medida le resta recursos al Estado y se los transfiere no solamente a Pdvsa sino también a los socios productivos de la misma. Le están pasando al sector petrolero el tipo de cambio de Bs 200.000 a Bs 6.000.000 y encima de eso le perdonan el impuesto sobre la renta”, dijo a El Nacional Web.

El economista acotó que para financiar esta nueva política económica anunciada por Maduro será necesaria la impresión de papel moneda sin respaldo, debido a la falta de financiamiento que registra actualmente el país.

“Él podrá decir esto o lo otro, pero el déficit fiscal va a explotar con esta política. Además, no tiene fuentes de financiamiento para ese déficit, así que va a poner a funcionar la maquinita de hacer dinero a millón y la hiperinflación se va a acelerar”, aseguró el experto.

Gasolina a precios internacionales

Hausmann, quien ocupa el cargo de director del Centro para el Desarrollo Internacional (CID) de la Universidad de Harvard, aseguró que aumentar la gasolina a precios internacionales, en las actuales circunstancias, es inviable debido a los pocos ingresos en dólares de los venezolanos.

“Supongamos que el precio internacional del litro de gasolina sea de 30 céntimos de dólar, eso quiere decir que el litro de gasolina costaría casi Bs.S 20 (Bs 2.000.000). Con el salario mínimo a Bs.S 1.800 solo serán capaces de comprar 100 litros al mes por lo que no la gente no va a poder comprar combustible, por consiguiente el Estado no va a poder venderlo”, explicó.

Agregó que el subsidio que pretende aplicar el gobierno al combustible mediante el carnet de la patria carece de sentido si la intención es aumentar las fuentes de ingreso del Estado para cubrir la brecha fiscal.

“El gobierno dice ‘bueno no es que se le va a cobrar sino que se les va a regalar a través del carnet de la patria’. En realidad lo que van a hacer es regalársela a mucha gente ─hay 17 millones de personas con carnet de la patria─. ¿Entonces cuánto van a recaudar?”, cuestionó.

El catedrático explicó que de acuerdo con los estándares internacionales, la definición oficial de pobreza extrema en una nación es cuando los ingresos diarios per capita no superan la cifra de 1,25 dólares. En el caso de Venezuela, Hausmann asegura que producto de la crisis que sufre la economía el país, se ha superado ese umbral.

“El salario mínimo en Venezuela es 1 dólar, no 1,25 dólar por trabajador. Per capita quiere decir por familia y si es,para una familia de cuatro personas son 25 céntimos de dólar por persona. Con eso nadie va a poder comprar gasolina a precio internacional. ¡La gente se va a morir de hambre!”, aseguró.

Inflación

Hausmann comentó que, según lo publicado por la Asamblea Nacional, en julio el país registró un índice de inflación superior a 120%, con lo cual al realizarse una proyección anualizada podría traducirse en un aumento de los precios de los productos y servicios superior a 1.600.000%, cifra significativamente superior a la prevista por el Fondo Monetario Internacional.

De concretarse, al término de este año, las cifras de inflación previstas por la AN, Venezuela ostentará por quinto año consecutivo el rotulo del país con la mayor inflación del planeta, superando a naciones como Sudán del Sur y Siria en las cuales actualmente se desarrollan conflictos bélicos.

Desde hace cuatro años la situación económica de Venezuela ha tenido una caída significativa en todos los sectores. La escasez y el alto costo de los productos que aun se consiguen ha generado caos en la nación. El experto, en concordancia con otros economistas, aseguró que de mantenerse las actuales políticas económicas, problemáticas como la hiperinflación y la escasez se agudizaran de manera exponencial afectando a los venezolanos sin importar su ideología política.