Guerra: “No hay suficientes dólares para satisfacer la demanda”

José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional, afirmó queel gobierno hizo un levantamiento del control de cambio de manera “transitoria”.

“Si usted no tiene restricciones a la compra y venta de dólares, no hay control de cambio, el control de cambio es cuando hay restricción cuantitativa a la compra y venta en el mercado cambiario”, dijo el econimista para Unión Radio.

El integrante de la comisión de Finanzas del Parlamento explicó que esta medida puede tener varias dificultades entre ellas “la depreciación de la moneda”.

“Si yo voy a comprar dólares y tengo mil bolívares y no hay dólares, porque no hay oferta, si no hay un control de cambio, esto hace que la moneda se deprecie”, agregó el parlamentario.

