Guerra: "No hay actividad económica para pagar impuestos patrimoniales"

José Guerra, diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, aseguró este miércoles que en Venezuela no existe la suficiente actividad económica como para que las personas y las empresas puedan pagar impuestos patrimoniales.

Guerra dijo que aplicar más impuestos en una economía en recesión no es aconsejable, dado que traería consigo efectos negativos como “inhibir la inversión porque si no hay actividad económica no hay cómo pagar”.

Aseguró que debe tenerse en cuenta que no solo se afectaría a los ciudadanos y a las empresas, sino que resultaría cuesta arriba la recaudación, ya que la hiperinflación ha depreciado el valor de los bienes.

“La base imponible es la estructura financiera de la que se calcula el impuesto. En Venezuela no hay estadísticas para hacer bien ese cálculo”, señaló a El Nacional.

El diputado considera que más allá de la intención de financiar el déficit fiscal, la pretensión del gobierno de Nicolás Maduro es “sacarle más plata a las pocas empresas que quedan”.

La asamblea nacional constituyente aprobó este martes 2 de julio una ley de impuestos a los grandes patrimonios, que obligará tanto a personas naturales como jurídicas a contribuir con el ingreso fiscal si el valor de sus negocios o propiedades supera los 1,8 millardos de bolívares.