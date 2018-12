Guerra: “La caída de la actividad económica está entre 25% y 28%”

José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional (AN), ofreció un balance este lunes en el que aseguró que la actividad económica va en caída desde hace 60 meses.

"Lo que costaba un bolívar en enero, para diciembre de 2018 cuesta BsS 1.400.000. La caída de la actividad económica está entre 25% y 28%. Venezuela sufre una depresión económica", agregó durante el balance ofrecido por el partido Primero Justicia.

Guerra indicó que el país está en incumplimiento del pago de deuda de 7.100 millones de dólares y para el año 2019 se vencen 8.000 millones de dólares más. "No hay cómo pagar la deuda", alertó.

Afirmó que este año se perderán más de 500.000 barriles de petróleo con respecto al año pasado debido a que la producción petrolera no produce lo que generaba en 1947, por ello realizó un llamado para reactivar la producción petrolera en el país.

Guerra dijo que existe una merma de 60% sobre la capacidad de compra del venezolano en comparación a diciembre del año pasado. “No hay salario, no hay pensión, no hay jubilación, no hay ahorro que aguante este ritmo de crecimiento de los precios".