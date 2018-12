Gobierno volvió a fijar precios de alimentos a espaldas de productores

El gobierno publicó en la Gaceta Oficial 41536 los “nuevos precios acordados” de 21 rubros de la canasta alimentaria y 9 productos de limpieza e higiene personal. El decreto indica que los precios “fueron alcanzados luego de las mesas de trabajo sostenidas entre el Ejecutivo y representantes de 52 empresas”.

Sin embargo, industriales aseguraron que no todos los precios fueron fijados por consenso. “Ocurrió lo mismo que con la lista pasada: algunos sí fueron acordados y en otros casos el gobierno ignoró la estructura de costo de las empresas”, dijo una fuente, que prefirió no dar su nombre.

Además, el viernes pasado el ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, informó que los “precios acordados” para el sector agrícola de los rubros maíz blanco y amarillo húmedo serán de 16 bolívares y para el arroz padi de 20 bolívares. Los productores afirmaron que no fueron consultados.

“Esos no fueron precios acordados sino impuestos, no fueron discutidos con nadie y apenas representan 30% del precio que deberíamos tener, lo que imposibilita a los productores acometer un nuevo ciclo de siembra, reponer y reparar la maquinaria. Son precios que llevan a la quiebra al productor y que seguirán atentando contra la producción nacional”, declaró Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro.

Rechazó que el gobierno no haya tomado en cuenta a los agropecuarios para discutir los precios y exigió condiciones dignas para el sector, pues “sin producción no hay comida”. Añadió que ese ingreso no permite ni siquiera comprar los fertilizantes del nuevo ciclo y que el precio del maíz debería ser 48 bolívares y del arroz 58 bolívares.

José Ricardo Álvarez, presidente de Fesoca, coincidió con Hopkins. Dijo que el precio fue impuesto, además de que no satisface a los productores. “Los 200 bolívares atentan contra la producción, pues no cubren los costos operativos. Es imposible fijar un precio en un proceso hiperinflacionario”. Hace un mes el precio del kilo de azúcar estaba en 345 bolívares.

La nueva lista. El litro de aceite comestible de mezcla vegetal quedó en 239 bolívares; el atún enlatado de 140 gramos en 430 bolívares; el kilo de arroz blanco de mesa (tipo I) en 212 bolívares; el de arvejas en 170, el de azúcar refinada en 200 bolívares, 500 gramos de café molido en 360; el kilo de caraotas negras en 170; el de carne de res en 420; el de pollo beneficiado en 450 y el de frijol en 220 bolívares.

El kilo de harina de maíz precocida estará en 151 bolívares; el de harina de trigo de uso familiar en 186; el de harina de trigo panadero en 100, el cartón (30 unidades) de huevos de consumo en 492; el litro de leche líquida pasteurizada en 185; el kilo de lentejas en 220; margarina de 500 gramos en 320; mortadela (500 gramos) 343; el kilo de pasta alimenticia en 376; la sardina en lata de 170 gramos en 200 bolívares; y el kilo de sardina fresca en 40 bolívares.

En la nueva lista se observaron aumentos de hasta 816,6%, con respecto a la que publicó la Vicepresidencia de Economía, el 31 de agosto, en la Gaceta Oficial extraordinaria 6401. El porcentaje de incremento se reflejó en el kilo de frijol, que antes estaba en 24 bolívares.

El precio del kilo de carne de res presentó una variación de 366,6%, anteriormente se conseguía en 90 bolívares. El kilo de pollo subió 476,9% en relación con los 78 bolívares, del precio anterior. El cartón de huevos, de 30 unidades, pasó de 120 a 492 bolívares, un alza de 310%. El incremento más pequeño fue el de la sardina fresca, que repuntó de 17,50 a 40 bolívares (128,5%).

En el caso de los productos de limpieza, el cloro (1 litro) llegó a 210 bolívares; detergente en polvo (1 kilo) 750 bolívares; jabón de panela (250 gramos) 222 bolívares; desodorante (90 ml) 350 bolívares y jabón de tocador (80gramos) a 103 bolívares.

Además, el papel higiénico (4 rollos de 300 hojas dobles) se ubicó en 300 bolívares; crema dental (50 ml) 209 bolívares; crema dental (100 ml) 396 bolívares; y las toallas sanitarias (8 unidades) en 168 bolívares.

