Gobierno no pagó primer mes de aguinaldos a todos los empleados públicos

El domingo, el presidente Nicolás Maduro anunció en Twitter: “Se acerca la Navidad y con ella los aguinaldos para el pueblo trabajador. Les informo que este lunes 29 de octubre se realizará el pago del primer mes. ¡Corran la voz; recuerden ahorrar en oro y en petros”.

Sin embargo, Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, aseguró que ese pago no se hizo efectivo para todos los trabajadores. “Esto se debe a la improvisación y al desorden de como el gobierno maneja las cuentas… A los trabajadores que le depositaron el primer pago de la bonificación de fin de año, en su mayoría los montos fueron equivalentes a un salario mínimo (1.800 bolívares soberanos) o un poco más, pues cada organismo paga como le da la gana”, destacó el dirigente sindical.

Agregó que otro reducido grupo de empleados cobró 5.000 bolívares, pero ellos ignoran si les pagaron el grueso de los aguinaldos o cuáles son los conceptos involucrados debido a que desde hace meses no les entregan recibos de pago pormenorizado como lo dispone la ley.

Carbone recordó que de acuerdo con el contrato colectivo marco vigente de la administración pública, el Ejecutivo debe cancelar cuatro meses de aguinaldos a salario integral, que incluye alícuotas de bonificaciones, vacaciones y primas, entre otros conceptos.

Marlene Sifontes, dirigente del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, indicó que como consecuencia de la protesta de los trabajadores del jueves, el gobierno no pagó los aguinaldos en petros. “Los aguinaldos son salario y el artículo 91 de la Constitución ordena que el salario deberá pagarse de forma oportuna y en moneda de curso legal: el petro no lo es y no tiene reconocimiento internacional”, precisó.

Una empleada del sector público, que solicitó no mencionar su nombre, contó que el lunes le depositaron 1.800 bolívares. “Antes esperaba con alegría los aguinaldos para preparar la Navidad, pero este año apenas serán para comprar comida. No sé en qué piensa el gobierno cuando dice que ahorremos, y menos en petros u oro”, dijo.

Fuentes del Comando Intersindical del sector público, que pidieron guardar sus nombres en reserva, advirtieron que los trabajadores desconfían del petro y rechazan que parte de los aguinaldos se cancelen con la moneda virtual. “Las pruebas de minería de la criptomoneda que se hicieron en el Ministerio de Ciencia y Tecnología fueron un fiasco y las de la plataforma Cantv no han tenido mejor suerte”, aseguró una de las fuentes.

Otra indicó que “en los organismos públicos los trabajadores no han recibido charlas informativas ni orientación sobre la moneda. Mientras el petro no tenga una certificación concreta y creíble los empleados públicos no la aceptarán”.

Otro de los consultados sostuvo que el petro no ofrece seguridad de intercambio y los trabajadores no pueden arriesgar más sus beneficios económicos. “Con la reconversión perdimos, porque 4 millones de bolívares en la caja de ahorro en julio se convirtieron el 20 de agosto en 40 soberanos con los que adquieres un pan”, aseveró.

Edgar Silva, directivo del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados y Personas con Discapacidad, dijo que el lunes a los pensionados les pagaron completo el primer mes de aguinaldos (1.800 bolívares soberanos) y en efectivo. “Ese ingreso es insuficiente, como lo hemos denunciado, para que los pensionados cubran sus necesidades”.

Consideró el anuncio de Maduro de pagar una fracción de los aguinaldos en petro una estrategia política para intentar imponer la moneda. “De darse ese pago sería una situación bastante complicada porque nadie está negociando con petros en el país. Los pensionados no saben cómo manejar esa moneda virtual”.