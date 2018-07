Gobierno obliga a productores vender a precio regulado cosecha de cereal

Los productores agropecuarios son obligados por el gobierno a venderle a precio regulado 30% de los cereales (maíz, arroz y sorgo) que producen, informó el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins. “El precio lo impone el Estado y desconoce las estructuras de costo. Hace que los sectores productivos trabajemos a pérdida”.

La medida comenzó a implementarse en 2017, pero se ha acentuado en lo que va de 2018. “El año pasado nos exigieron que le vendiéramos entre 20% y 30% de nuestra producción. Este año, sin embargo, estamos obligados a venderle a Agropatria una cuota fija de 30% de la cosecha de cereales. La solución ante un problema de escasez es ver cómo producimos más, no cómo le ponemos la mano a lo poco que se está produciendo”, afirmó.

Hopkins indicó que esa práctica del gobierno también se ha hecho extensiva a la agroindustria, que debe entregar hasta 50% de su producción a precios regulados a los canales de comercialización del Estado. “Ahora el gobierno pretende que los industriales entreguen 70% de la producción”.

El miércoles pasado en una reunión para “sincerar las estructuras de costos” de 50 productos y fijar nuevos precios, el Ejecutivo les exigió a los empresarios la entrega de 7 de cada 10 productos que fabriquen.

El titular de Fedeagro aseguró que fijar un precio no tiene ningún sentido, pues esa medida no hará que los productos aparezcan. “¿Cómo fijamos un precio en una economía hiperinflacionaria? El precio que se acuerde hoy, ya mañana probablemente no tenga vigencia”.

La reunión para discutir el precio del arroz se realizó el jueves y la del maíz fue convocada para ayer en la tarde. “Las reuniones y acuerdos se están haciendo a espaldas de los sectores productivos. ¿Quién está tomando decisiones? ¿Quién está llevando la voz del sector productor? Es algo que desconocemos”, dijo.

Fedeagro, que agrupa a agropecuarios que representan 80% de la producción de alimentos de origen agrícola vegetal, no forma parte de la discusión, añadió.

Al mejor postor. Ferieros del estado Táchira denunciaron que desde que fueron intervenidos los mercados municipales, el gobierno los ha obligado a bajar los precios de los vegetales que distribuyen. “Tuvieron que vender los productos por debajo del costo a pesar de que tenían las facturas”, afirmó Robert Maldonado, productor y feriero de La Grita.

Los afectados con la medida fueron los transportistas de hortalizas y frutas, que llevan las cosechas a más de 300 municipios del país. “No están respetando la estructura de costos. También visitaron el mercado mayorista de Estanques, en el estado Mérida, donde los productores expenden directamente sus hortalizas al por mayor. Obligaron a vender un saco de papa, que estaba en 6 millones de bolívares el kilo, en 100.000 bolívares. Ese monto no alcanza para comprar una porción de Mancosef para fumigar la cosecha”, declaró Maldonado.

Otros ferieros señalaron que el gobierno no tiene ni aplica criterios para ajustar los precios. Contaron que las siembras se están trabajando con insumos comprados en Colombia, lo que resulta mucho más costoso debido a la depreciación del bolívar.

Con respecto a la demanda del gobierno de entregar 70% de la producción, Maldonado indicó que no fueron invitados a las reuniones. “Hasta el momento no hemos sido notificados de la entrega de parte o la totalidad de las hortalizas que se producen en la montaña alta. Los productores del campo están haciendo de tripas corazones para poder producir. Ellos venden la cosecha al mejor postor, al precio del mercado establecido en la bolsa agrícola de La Grita. Estarían dispuestos a vender sus hortalizas a quien más les pague de acuerdo con la oferta y la demanda”, apuntó.

LA CIFRA

50 son los productos a los que el gobierno fijará nuevos precios, según el vicepresidente del Área Económica, Tareck el Aissami. Dijo que “sincerarán la estructura de costo”