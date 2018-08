El gobierno no informa a dueños de bombas

Los concesionarios de las estaciones de servicio no han recibido información sobre sus funciones en el plan del gobierno de racionalización del consumo de gasolina y diesel en el país, que incluye el censo nacional de transporte. “Las autoridades todavía no informan sobre el alcance del plan”, dijo el dueño de una gasolinera en Caracas, que pidió no mencionar su nombre.

Otro propietario, que también solicitó reservar su identidad, indicó: “Los usuarios angustiados nos preguntan y no tenemos respuesta de cómo despacharemos combustible con subsidio a quienes se censen y cuál será el precio para quien no lo haga”.

Esa misma preocupación fue señalada por los usuarios que participaron en el tercer día del censo presencial en la plaza Bolívar de Caracas y que esta vez tenía una cola para los que ya se registraron en Internet, además de las filas para sacar el carnet de la patria y censarse sin registro electrónico previo.

Un conductor de mototaxi, que recién se había registrado, reveló: “Ahora tengo más dudas; los encargados solo te preguntan tus datos, pero no dan información sobre lo que viene después de censarte”. Otro interesado indicó no estar de acuerdo con el censo, “pero uno no sabe si después sale una medida de no vender gasolina a quienes no estén censados”.

El ministro de Transporte, Hipólito Abreu, informó a AVN que entre el viernes y el sábado se habían inscrito 700.000 personas en el operativo de las plazas Bolívar. Abreu no descartó la posibilidad de una actividad adicional de registro.

El gremio de las estaciones de servicio también está preocupado por la implantación de la reconversión monetaria que eliminará cinco ceros a la moneda a partir del 20 de agosto. “No se han recibido instrucciones del Ejecutivo sobre cómo los conductores pagarán el combustible y faltan apenas dos semanas para que entre en vigencia la reconversión”, dijo un concesionario.