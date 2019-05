Gobierno de Guaidó anunció el pago del bono Pdvsa 2020

El Consejo Administrativo ad hoc de Petróleos de Venezuela confirmó que se realizó el pago de intereses del bono Pdvsa 2020, por un monto de 71,559,991.25 de dólares. El pago del cupón se realizó dentro del período de gracia de 30 días a partir de la fecha de vencimiento original del 27 de abril de 2019.

“La decisión de pago está respaldada por el informe de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobado el 24 de abril de 2019, que a su vez fue aprobado por la Asamblea Nacional en sesión plenaria el martes 7 de mayo de 2019. Los fondos para el pago de intereses originado de las cuentas por cobrar de Pdvsa, después de cumplir con los procedimientos asociados con las sanciones existentes, los fondos que solo podrían estar disponibles para el pago de esta obligación específica de Pdvsa”, se informó en un boletín de prensa.

“La junta ad hoc también reitera que dicho pago fue absolutamente necesario como parte de la estrategia para controlar y proteger los activos de Pdvsa en el extranjero, en total alineación con el mandato asignado a esta junta ad hoc por la Asamblea Nacional de Venezuela. En particular, el pago de los intereses del cupón de 2020 es una pieza importante en la estrategia para salvaguardar los activos de Citgo. Si no se hubiera efectuado este pago, se habría desencadenado una cadena de eventos que podría resultar en la pérdida total de los activos de Citgo, creando no solo precedentes inconvenientes para el manejo ordenado de la deuda venezolana, sino también la pérdida de una estrategia estratégica y valiosa. Activo para la recuperación de Venezuela y su industria petrolera”, indicó.

Agregó que el pago fue posible gracias al apoyo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “que otorgó la licencia necesaria para la movilización de fondos, así como a la colaboración de las instituciones financieras involucradas en el proceso. Todo esto destaca el apoyo político, diplomático y financiero que se ha desarrollado para apoyar la estrategia para salvaguardar los activos venezolanos”.

Concluyó especificando que el Consejo de Administración ad hoc de Pdvsa “reafirma que este pago se realiza dejando a salvo los derechos que asisten a Pdvsa relacionados con la legalidad y la validez de las condiciones bajo las cuales se emitió el bono 2020, tal como se estableció en el Acuerdo de la Asamblea Nacional sobre el tema, fechado el 27 de septiembre de 2016”.