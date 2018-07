Gasolineras cerrarán los domingos por aumento de los costos laborales

Los propietarios de las estaciones de servicio acordaron no atender público los domingos para compensar el incremento de los costos laborales, señalaron representantes concesionarios de expendios que solicitaron no mencionar sus nombres.

“Los costos laborales aumentaron muchísimo no solo por los incrementos salariales y del bono de alimentación decretados por el gobierno, sino por las dificultades del personal para trasladarse desde sus casas al lugar de trabajo, debido a la falta de transporte colectivo”, dijo el encargado de una bomba en el oste de Caracas.

Otro propietario contó que por las razones anteriores y la inseguridad personal en las ciudades y carreteras, muchas gasolineras 24 horas también permanecen cerradas en la noche. Agregó que evalúan aplicar la medida un día adicional en la semana si no se resuelven pronto los problemas.

Los concesionarios destacaron que las ventas de gasolina y diesel han bajado porque hay menos vehículos que van a llenar el tanque. “Las camionetas y autobuses casi no vienen. Hace un par de meses compraba una gandola diaria de combustible, ahora lo hago cada dos días”. Una cisterna de combustible contiene entre 30.000 y 35.000 litros.

“Con esta reducción del consumo, por supuesto que las largas colas se acabaron”, dijo el dueño de una gasolinera en Caracas. Al ser consultado sobre la adaptación de los registros contables y surtidores a la reconversión monetaria del bolívar fuerte al bolívar soberano que regirá a partir del 4 de agosto, respondió: “De eso todavía no nos han informado nada”.

La situación anómala en las estaciones de servicio se observa en toda Venezuela, alertaron fuentes sindicales del sector petrolero que pidieron no citar sus identidades. “En oriente la gente no saca su vehículo a la calle porque no puede comprar el lubricante, el caucho o el repuesto”, afirmó uno de los trabajadores.

“En las casas los carros permanecen estacionados durante meses y los talleres mecánicos están abarrotados a la espera de que sus dueños puedan pagar el monto del arreglo”, señaló otro sindicalista.

Las fuentes refirieron que el consumo del mercado interno de derivados de hidrocarburos ha descendido de manera importante en 2018 debido a la poca circulación de vehículos, asunto sobre el cual Pdvsa no da la información correspondiente como ocurre con el resto de las cifras oficiales.

Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, explicó que la demanda de combustibles automotores ha venido cayendo por la fuerte recesión económica y actualmente esos volúmenes están en 100.000 y 40.000 barriles al día de gasolina y diesel, respectivamente.

Destacó que es una caída muy fuerte si se compara con las últimas cifras difundidas por Petróleos de Venezuela y reflejadas en su Informe Anual de 2015, cuando el mercado interno consumió 260.000 y 210.000 barriles diarios de gasolina y diesel.

Añadió que para Pdvsa la reducción de la demanda interna representa un ahorro de divisas, pues el año pasado debió importar a precio internacional entre 100.000 y 150.000 barriles diarios de gasolina por las malas condiciones de las refinerías nacionales.

Solo está operando la planta catalítica de la refinería Amuay, en el estado Falcón, con una producción de gasolina no terminada de 60.000 barriles por día, refirió. La catalítica de Cardón (Falcón) está paralizada igual que las refinerías de Puerto La Cruz y El Palito en Anzoátegui y Carabobo.

“Pdvsa y el gobierno ahorran divisas cuando reducen la importación de combustibles a costa de la calidad de vida de los venezolanos”, deploró Freites. La circulación de vehículos particulares se ha reducido 50% y las centrales de conductores de transporte de pasajeros reportan una paralización de 90% de sus unidades por la falta de repuestos, cauchos o lubricantes.