García: Malas noticias para los que esperaban aumento de límite de TDC

Henkel García, director de la firma financiera Econométrica, dijo este lunes que la interpretación de la resolución publicada por el Banco Central de Venezuela no coincide con los anuncios del presidente de la institución Calixto Ortega y el vicepresidente económico Tareck El Aissami. Añadió que, de ser cierta la medida, supone una restricción agresiva del crédito bancario.

“Esto nos lleva a la interpretación original, es decir, la de una restricción agresiva del crédito bancario. Un pastel de proporciones importantes. La interpretación de lo publicado por el BCV no coincide con lo mencionado por Ortega y Tareck El Aissami. Es probable que la resolución esté mal redactada”, dijo García mediante su Twitter.

El analista financiero explicó que la masa monetaria creada por el gobierno no servirá para expandir el crédito bancario.

“Según entiendo, toda la descomunal masa monetaria que creará el gobierno y el BCV quedará en un estatus denominado "encaje especial", el cual no podrá ser llevado a encaje legal, y por tanto no serviría para expandir el crédito En otras palabras, no habrá creación adicional de dinero bancario (créditos), solo te prestarán el mismo monto que te habían prestado previo al 31/08/2018. Todo este invento monetario es para que el nuevo salario mínimo no pierda poder de compra”, indicó.

García aseveró que se trata de una noticia que afectará tanto a usuarios que esperaban sobrellevar la hiperinflación mediante la expansión de crédito bancario como a las empresas, que dependerán del financiamiento de los accionistas.

“Lo anunciado son muy malas noticias para las personas que esperaban el aumento del límite de tu tarjeta de crédito para aliviar la carga hiperinflacionaria. También es una muy mala noticia para las empresas. El financiamiento de corto plazo dependerá aún más del bolsillo de los accionistas. Por otro lado, en algunos casos ese crédito era utilizado para minimizar la pérdida de inventarios. El juego cambió.”, puntualizó el director de Econométrica.

Agregó que esta medida no disminuirá la liquidez monetaria. Al contrario, crecerá por el incremento de gasto público.

"¿Esto significa que no crecerá la liquidez monetaria? No, la liquidez crecerá como nunca en nuestra historia, pero ese crecimiento se deberá, por entero, al descomunal incremento del gasto público que veremos las próximas semanas".

Las declaraciones de Tareck El Aissami no coinciden con la resolución publicada por el Banco Central de Venezuela en la indican que se realizará un encaje legal sobre las reservas bancarias excedentes.

