Ganaderos de Zulia advierten que no habrá de carne por falta de combustible

Los ganaderos del municipio Machiques de Perijá se declararon en emergencia porque la producción de carne y leche está paralizada 90%. Los productores denuncian que por la falta de combustible, los cortes eléctricos y el abigeato, la actividad en la zona ha mermado considerablemente, de acuerdo con lo que recoge el informe de Fedecámaras Zulia de mayo.

La organización empresarial de la región indica que el sector productivo zuliano recibió el mes pasado otro duro golpe con la escasez de combustible, que ha afectado en gran medida a los ganaderos, pero también a la industria y al comercio. “La escasez de combustible tiene parado el transporte de mercancías, trabajadores y clientes. Además de eso, luego del colapso eléctrico, las empresas que pudieron, instalaron plantas eléctricas de todo tipo para tratar de mantener sus puertas abiertas, pero hoy muchas de esas maquinarias están apagadas porque no hay gasolina, gasoil ni gas”, se afirma en el documento.

La información que recogieron de los ganaderos fue tomada de una asamblea que realizaron los productores con la sociedad civil. El presidente de Ganaderos de Machiques, Paúl Márquez, aseguró que la producción de leche ha disminuido 70%, además de que se hace prácticamente imposible la refrigeración de los lácteos y la carne debido a los cortes de electricidad y la falta de combustible para las plantas eléctricas.

Mostraron preocupación porque no tienen cómo llevar la poca producción a las principales ciudades de Venezuela. “No hay enfriamiento de leche porque no hay combustible”, expresó Márquez. Los ganaderos advirtieron que si no se dan las condiciones básicas para producir y distribuir, “dentro de poco se va a notar la escasez de carne y lácteos en el mercado nacional”.

También denuncian que de los 300 productores agropecuarios pertenecientes a Gadema, 70% de ellos está afectado por un intenso robo de ganado que durante 3 años consecutivos les ha hecho perder aproximadamente 7.000 reses en la entidad, que equivalen a 25.000 litros de leche.

En general, todos los sectores, desde el comercio, pasando por el agropecuario y la industria, se han visto muy afectados por el colapso de los servicios en el estado.

El informe de Fedecámaras apunta, por ejemplo, que 92% de las 350 empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Maracaibo observó una disminución de sus ventas a causa de la “debilidad de la demanda, la coyuntura económica actual, las fallas en el servicio eléctrico y el sistema de racionamiento”.