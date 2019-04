Fedecámaras Zulia pedirá al Seniat que exonere los impuestos en la entidad

El presidente de Fedecámaras Zulia, Franco Cafoncelli, indicó este miércoles que pedirá al Seniat que exonere los impuestos en la entidad

Cafoncelli reiteró que 75% del sector productivo de Zulia se encuentra paralizado, debido a que 99% de la población no cuenta con plantas eléctricas.

“99% de la población no tiene planta eléctrica, eso afecta al sector productivo, solo 20% está trabajando. El Zulia está paralizado y lo que tiene peor a la gente es que no hay respuesta, una familia no puede funcionar sin saber cómo y cuándo va a tener servicio”, dijo.

Destacó que que en la entidad están circulando monedas como el dólar y el peso porque hay muchos comercios que no aceptan transferencias.

Con información de Sumarium