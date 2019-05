Fedecámaras Mérida: 35% de los comercios en el casco central han cerrado

Marcos Delgado, presidente de Fedecámaras en Mérida, informó que 35% de los comercios del casco central de la entidad han cerrado de manera definitiva, debido a la crisis económica y las fallas del servicio eléctrico.

Delgado señaló que otro de los problemas que afecta a los comerciantes es la falta de dinero en efectivo lo que, a su juicio, ha generado que las personas se vean en la necesidad de comerciar con monedas extranjeras.

"Al no haber efectivo se plantean diferentes alternativas. Los bancos dan una minima cantidad diaria de efectivo y eso no ayuda a que la economía se desenvuelva armónicamente. Todo esto genera que los interesados en llevarse el bien se vean en la necesidad de pagar con moneda extranjera, cosa que nosotros no apoyamos", dijo.

Con información de Unión Radio .