Fallas en el TAG impiden a consumidores surtir combustible

Gran cantidad de conductores en Táchira no pueden abastecer sus carros con gasolina desde el domingo pasado por fallas en el Sistema de Control de Combustibles Fronterizos (Siscombf) que fiscaliza el TAG o código de barras asignado por Pdvsa a cada habitante de la entidad fronteriza, para que pueda comprar carburante a precio regulado.

Los afectados se concentraron en el estacionamiento de la Plaza de Toros de San Cristóbal –donde funcionan las oficinas de la industria petrolera para citas, revisado, asignación y entrega del TGA– con el propósito de obtener respuestas de los funcionarios.

“La falla ya la reportamos a la gente de sistemas. Eso viene pasando desde el domingo, pero es una falla que no depende de nosotros. Si los TAG estuvieran bloqueados, sí sería con nosotros. Es una falla con las estaciones de servicio que está generando un error. Está marcando ‘cero litros’ como si el conductor hubiese consumido el cupo del mes, cuando realmente no es así”, dijo el funcionario de Pdvsa que salió a las puertas de las oficinas para responder las preguntas de quienes esperaban una solución.

“La gente de sistemas está trabajando en eso. Les hemos dicho (a ustedes los conductores) que intenten mañana pensando en que la gente de sistemas iba a dar con la solución del problema, pero ya no depende de nosotros. Pedí información y están trabajando. Qué les pido a ustedes? Les pido paciencia porque la solución no está en mis manos, sino en manos de la gente de sistemas. Qué les voy a recomendar? No intenten surtir. Si quieren, antes de hacerlo, pasan de nuevo por acá”, agregó el funcionario.

Hubo conductores que perdieron la larga y extensa fila de más de tres horas para equipar sus carros con gasolina porque al llegar a la estación de servicio la pantalla ubicada sobre el surtidor y en la que se registran los datos del TAG, que son escaneados por un lector, señalaba el término del cupo.

Desde octubre de 2010, según el tipo de vehículo, uso y capacidad del tanque original, Pdvsa asigna la cantidad de litros que puede consumir un carro al mes, información que queda anotada en el TAG, que es colocado en el vidrio frontal del carro. Los de uso particular pueden abastecer hasta 45 litros 5 veces al mes.

“Yo tengo un negocio y sin gasolina no puedo moverme”, dijo uno de los afectados. Otro de los conductores que no pudo comprar gasolina pidió que le indicaran dónde quedaba la oficina de sistemas en la que estaban intentando solucionar la falla, pero no se la dieron.

Aunque el Sistema de Control de Combustibles Fronterizos es administrado por Pdvsa, hace 15 días la Fuerza ArmadaNacional, se informó de manera extraoficial, habría controlado una de las fases del sistema en Táchira, razón por la cual se registraron fallas. Se supo que la gente se está dirigiendo al Cuartel Bolívar, sede de la Zona de Defensa Integral, para solicitar la reactivación de los códigos de barra.