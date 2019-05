Escasez de gasolina en varias ciudades se debe a poca refinación de crudo

Desde el fin de semana, residentes de ciudades como Maracay, Valencia y Maracaibo se han quejado de las largas filas que tienen que hacer para llenar los tanques de sus automóviles. Iván Freites, secretario de la Federación Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras del Petróleo de Venezuela, aseguró que la escasez de combustible se debe a que las refinerías prácticamente están paralizadas.

De acuerdo con información publicada en la cuenta de Twitter de Interamerican Trends, la producción de petróleo venezolana para el mes de abril es de 768.000 barriles diarios, y cita fuentes secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta cuenta indica que hubo una leve mejoría. Se trata de un incremento de 3,78% con respecto a marzo. Sin embargo, Freites considera que la industria no está trabajando de acuerdo con la capacidad instalada, como bien han asegurado otros especialistas.

“No hay producción, no hay refinación. Se estaban refinando 180.000 barriles diarios pero tuvieron que bajarlo a 120.000 porque los almacenes están llenos. No se está enviando producto a otras partes por lo de las sanciones; además, los buques están llenos de fuel oil, es decir, residuales. No hay manera de que tengamos gasolina”, explicó Freites. Sobre la importación de combustible que venía haciendo Pdvsa, afirmó que ha disminuido bastante la cantidad, también debido a las medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump.

Freites se encontraba en Cabimas y comentó que en las gasolineras se ven largas filas de autos, pero no se está despachando combustible. Lo mismo reporta el diario El Siglo, de Maracay, en su página web, y vecinos de Valencia denuncian en las redes sociales que no han podido abastecer sus autos por la misma razón.