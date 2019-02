Equipo de Guaidó gestiona detener ejecución de garantía de Citibank

Ángel Alvarado, diputado a la Asamblea Nacional, informó que el equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, está solicitando al banco Citibank que detenga una ejecución de garantía en oro de Venezuela.

La gestión se estaría realizando debido a un préstamo que solicitó Nicolás Maduro y que debe cobrarse en marzo de este año, así lo informó la cadena de noticias Reuters.

La empresa financiera Citigroup no ha respondido comentarios sobre la situación hasta el momento, de acuerdo con el portal This Is Money.

El gobierno de Estados Unidos implementó recientemente unas sanciones financieras en contra de Maduro, que implican la congelación de todas sus cuentas en suelo estadounidense y restricciones a la compañía Petróleos de Venezuela.

Con información de Reuters