Sedo, empresa alemana de gestión de dominios de Internet, suspendió este martes las cuentas de venezolanos, debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela.

Los venezolanos registrados en dicha plataforma que intentaban ingresar recibieron un mensaje en el que la empresa detalló que ya no brinda servicios a usuarios en nuestro país, debido a las recientes medidas económicas tomadas por Donald Trump.

“El gobierno de los Estados Unidos aplica sanciones económicas y comerciales basadas en políticas extranjeras y objetivos de seguridad nacional contra países y regímenes extranjeros considerados como terroristas, narcotraficantes internacionales e involucrados en actividades relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas para la seguridad, la política exterior o la economía de los Estados Unidos”, detalla el comunicado.

La empresa aseguró que tomó la decisión de suspender las cuentas venezolanas para evitar entorpecer sus relaciones económicas con Estados Unidos. También afirmó que esperan que la situación en Venezuela mejore, caso en el cual reanudarán la relación comercial.

@fmonroy 15 años con mi cuenta de @Sedo me bloquearon por las sanciones firmadas ayer por #Trump, Sedo es una empresa alemana, no se si soy uno de los primeros bloqueados por la medida, hoy me envian esto pic.twitter.com/ZlRZbyJauk