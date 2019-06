Empleados petroleros están dispuestos a dar la vida a cambio del dinero que les deben desde 1997, pues se trata de sus pasivos laborales. Aunque empezaron una huelga de hambre con 50 personas, ahora quedan 17.

Los trabajadores fueron subcontratados para laborar en la empresa estadounidense ExxonMobil, pero el presidente Hugo Chávez la expropió en 2007. Desde entonces la compañía presentó una denuncia en la que pedía 20.000 millones de dólares para resarcir los daños ocasionados.

José Mai, vocero de los trabajadores, aseguró a El Nacional que 12.000 empleados pertenecían a las actas convenios en las que ofrecían un contrato colectivo, pero solo les pagaron a 8.000 de ellos en 2016, "a los que son hijos de sindicalistas".

La protesta por el dinero comenzó de manera activa hace 17 meses en la capital. Manifiestan desde hace seis meses en la plaza de La Moneda; anteriormente estuvieron en la plaza Lina Ron, en Candelaria, durante seis meses, y en la plaza Alfredo Sadel, por cuatro meses.

"Somos petroleros, no somos guarimberos"

Sobre cartones en el piso, 17 hombres esperan que el régimen de Nicolás Maduro les pague la deuda. Tienen 286 horas sin ingerir alimentos como forma de protesta para que sus demandas sean tomadas en cuenta.

Sábanas finitas son lo único que los protege del clima y la incomodidad. Muchos duermen por horas y señalan que están débiles. Solo ingieren agua en horas determinadas y beben de envases plásticos cortados de forma rudimentaria.

Depués de años de trabajo, esos hombres exigen sus pasivos laborales. Gritan "¡somos petroleros, no somos guarimberos!". Muchos de ellos no saben con certeza la cantidad exacta de dinero que deben recibir.

"Yo no le he querido decir nada a mi familia sobre esta situación en la que estoy ahorita, para no preocuparlos", asegura José Yánez, quien participa en la huelga de hambre como última opción para poder recibir el dinero que le deben. El hombre, de 68 años de edad, cuenta: "Me siento mal porque ese era el futuro de mi familia y uno pensaba que lo tenía asegurado".

Un grupo de trabajadores protestó en la esquina de Pajaritos, en el centro de Caracas, este martes 11 de junio.

Las consecuencias de la expropiación

La empresa ExxonMobil empezó en el área de lubricantes en 1995. La demanda por la expropiciación fue presentada en Londres ante el juez Paul Walker, que en 2011 apeló a favor de Venezuela y determinó que solo se debían cancelar 12.000 millones de dólares.

Entre 2005 y 2017 el régimen ha expropiado 1.359 empresas, según cifras de Cedice. Entre los casos más resaltantes se encuentra Crystallex y ConocoPhillips, compañías canadienses que han tratado de obtener parte de las acciones de la refinería venezolana Citgo.