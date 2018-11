Economista: Las utilidades se desvanecen ante la hiperinflación

En el año 2018, se hace más difícil decidir en qué invertir el dinero de las utilidades que le pagan a los trabajadores. Una de las causas de esta problemática se debe al monto de los salarios.

Andrés Santeliz, economista, aseguró que la situación se debe a que los sueldos están desfasados con respecto al aumentos constante de los precios. Por lo que hacer en los hogares venezolanos lo que antes se hacía en las navidades, se ha vuelto complicado para los venezolanos, reseñó Panorama.

“Los ajustes que se han hecho, tanto los oficiales en sentido del salario mínimo como las negociaciones hechas en contratos colectivos, van rezagados con respecto a la tasa de crecimiento de los precios lo que hace que se cobre como utilidades o aguinaldos en algunos casos sea un múltiplo del sueldo ordinario que va a quedar muy por debajo del alza de los productos”, explicó Santeliz.

En otros casos, hay empresas que pagan las utilidades fraccionadas, lo cual mantiene en descontento a sus empleados, como Aroldo Brito, empleado que está en desacuerdo con que le den su dinero en varias partes. Aseguró que le dieron 25% de su dinero primero y que a la fecha, ese monto no es nada.

“Esas utilidades que nos pagaron ya no valen nada. Tengo 7 hijos y no he podido comprarles todos los útiles escolares, al niño me lo van a sacar de la escuela, lo tengo en una escuela sencilla pero privada, ya que por contrato colectivo nos pagaban 100%, pero ya no están honrando esos pagos. Lo que me pagaron de utilidades no me alcanza ni para comprarle un par de zapatos a mi hija que anda descalza. Ella me pide que le compre unas cholitas y no tengo”, señaló Brito.

Con información de Panorama.