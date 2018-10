Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, indicó que el salario mínimo, aumentado hace aproximadamente dos meses, perdió 85% de su valor desde que se estableció. El economista afirmó que actualmente con el salario se puede comprar un sexto de lo que se podía comprar en agosto.

“El gobierno sigue sin hacer nada ante este flagelo que destruye el poder adquisitivo de los venezolanos”, denunció Grisanti.

El director de Ecoanalítica explicó que la hiperinflación seguirá avanzando y por lo tanto la crisis económica de los ciudadanos no mejorará ni con aumentos mensuales de salario mínimo. “Ya el salario no es nada. No alcanza para gastos básicos, ordinarios ni extraordinarios. Esos 1.800 bolívares soberanos quedaron diluidos en el tiempo, la hiperinflación los pulverizó”, añadió.

Por otro lado, Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, informó que la inflación aumentó en más de 200% en solo dos meses, lo que trajo como consecuencia el exagerado incremento de los precios de productos, informó Panorama.

“Si no se resuelve el problema del control de cambio, control de precio y la hostilidad hacia el sector privado, no habrá solución para el bolsillo del venezolano”, indicó León.

Lea la nota completa en Panorama