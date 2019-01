Ex directivos de Pdvsa cobraron $ 124 millones en comisiones

Ex directivos de Petróleos de Venezuela cobraron 124 millones de dólares en comisiones entre 2009 y 2013 en cuentas del Banco Espíritu Santo en Dubai, según un reciente informe de la Policía de Andorra al que ha tenido acceso El País de España.

Los antiguos ejecutivos de la estatal, procesados en Andorra por el presunto blanqueo de 2 millardos de dólares procedentes de Pdvsa, justificaron sus ingresos con supuestos servicios de intermediación con proveedores de Bariven, filial de la petrolera.

El documento de los investigadores, que reseña el diario español, señala a un grupo de ex jerarcas chavistas y ex directivos de Pdvsa que transfirieron su capital desde Andorra a cuentas del Banco Espíritu Santo en Suiza y Dubai.

Se trata de funcionarios que ocuparon cargos de responsabilidad en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013). En la lista figuran los ex viceministros de Energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado; al ex presidente de Bariven César Rincón Godoy, y al ex director jurídico de La Electricidad de Caracas Luis de León.

El País añade que la policía andorrana también señala a Rafael Reiter, ex responsable de seguridad interna de la petrolera; Abraham Ortega Morales, antiguo encargado de finanzas y operaciones internacionales; Eudomario Carruyo Rondón, ex director financiero, y Carlos Alberto Caripe, abogado asesor de Alcides Rondón Rivero, ex presidente de la filial de Pdvsa Carbozulia.

La pista del Banco Espíritu Santo es una de las principales líneas de investigación de los agentes del pequeño principado pirenaico que desde 2012 husmean en las cuentas de la Banca Privada d’Andorra, entidad intervenida en marzo de 2015 por blanqueo de capitales.

El informe de la Policía de Andorra, fechado el 10 de diciembre pasado, se sustenta en la información de las autoridades portuguesas, indica el medio. Los agentes del pequeño país visitaron recientemente a los funcionarios de la Fiscalía General de Lisboa.

En la capital lusa se investiga a algunos de los máximos dirigentes del Grupo Espíritu Santo, que quebró en 2014 y del que forma parte el Banco Espíritu Santo. Las pesquisas acumulan 86 millones de archivos. Y, según los investigadores andorranos, apuntan a la participación del banco en numerosas operaciones de blanqueo de fondos.

La Policía de Andorra determinó que los ex viceministros y ex directivos venezolanos citados continuaron recibiendo en las oficinas del BES en Suiza y Dubai cantidades millonarias como comisiones. Y utilizaron cuentas abiertas a nombre de sociedades constituidas a través de Gestar, una mercantil vinculada al banco portugués, que ofrecía la gestión y administración de operaciones fiduciarias.

“Las comisiones se habrían pagado a través de un entramado societario elaborado por M. Joseph O, financiero de origen suizo, con la colaboración de Paulo J.C.C. en cuentas abiertas en el BES en Suiza y Dubai. De esta estructura se habrían beneficiado jerarcas, directivos y personas afines o colaboradoras de Pdvsa, así como miembros del gobierno venezolano que, directa o indirectamente, tenían influencia sobre el holding de Pdvsa”, dice el documento policial.

Entre el 16 de marzo de 2009 y el 25 de febrero de 2013 las presuntas comisiones ascendieron a 124,8 millones de dólares (109 millones de euros al cambio actual), según la policía.