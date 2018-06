Denuncian que el gobierno explota a trabajadores del plan Chamba Juvenil

El gobierno incumple la promesa de la Misión Chamba Juvenil de dar oportunidad a los jóvenes a un trabajo digno con salario decente. “Estamos frente a la peor expresión de flexibilización laboral en la que los muchachos son explotados a cambio de medio quitarles el hambre”, aseguró Roger Palacios, dirigente de la Unidad de Acción Sindical.

Los jóvenes, añadió, son utilizados política y electoralmente por el oficialismo con las peores condiciones laborales, barriendo calles o limpiando plazas, pues ni siquiera acatan los requerimientos de la Ley Orgánica del Trabajo.

El sindicalista destacó que el empleador (el gobierno) no firma contratos con los muchachos y les paga menos del salario mínimo o lo hace con cajas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. El plan tampoco ofrece estabilidad y citó como ejemplo que en Cumaná antes de las elecciones había 300 jóvenes trabajando, pero ahora son aproximadamente 40.

“En muchos casos los despiden intempestivamente sin liquidación alguna y como no hay un contrato laboral de por medio, los afectados no pueden reclamar ante la Inspectoría del Trabajo”, afirmó.

Dick Guanique, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, deploró que solo se den empleos precarios cuando esos jóvenes deberían estar trabajando en las empresas y en las industrias, que debido a las malas políticas económicas han cerrado u operan a media máquina.

Por esta razón, precisó el sindicalista, la tasa de desempleo juvenil es muy elevada: más de 26% porque muchos no pueden ingresar al mercado de trabajo. Otro problema es el desplazamiento forzoso de la población a otros países por causa de la crisis económica y social del país. Dijo que 60% de la diáspora está entre 19 años y 35 años de edad.

El presidente Nicolás Maduro anunció la creación del plan el 14 de junio de 2017, que en una primera etapa emplearía a 200.000 personas. Los interesados deben registrarse y el requisito principal, dice la página web oficial, es poseer el carnet de la patria.

En el portal se agrega que las áreas disponibles de empleo establecidas en el programa son: recreación y tiempo libre, educación, servicios sociales y de salud, mantenimiento y agricultura urbana, seguridad ciudadana y cuadrantes de paz y Somos Productivos Inces.

De acuerdo con la información gubernamental, los seleccionados serán contactados mediante mensaje de texto. Los brigadistas del Movimiento Somos Venezuela verificarán la información y luego incluirán al aspirante en el empleo.

Residentes de varias parroquias de Caracas, que solicitaron no mencionar sus nombres, manifestaron su inquietud de que Chamba Juvenil da cabida a militantes oficialistas y de los colectivos para hacer espionaje en la calle y actuar como brigadas de choque ante protestas que se puedan presentar.

Guanique y Palacios coinciden con esa apreciación dado que el gobierno pierde cada vez más su conexión con el pueblo, que está desesperado y molesto porque los salarios no alcanzan por la hiperinflación, los servicios públicos no funcionan y la persecución política aumenta.

Recordaron el fracaso de los intentos anteriores de planes de empleo del gobierno como la Misión Vuelvan Caras y el Sistema de Empleo en el sector petrolero. Con el Sisdem, Pdvsa solo absorbió 5% de los aspirantes inscritos desde 2005, año en que fue creado.

En mayo pasado Maduro aumentó de 400.000 a 1 millón de bolívares el monto del bono que se le paga a los seleccionados del plan, mediante tarjeta electrónica de la banca del Estado.

En la web oficial los jóvenes envían mensajes como: “No me cae la página y llevo días intentándolo”. “No he podido cobrar porque no tengo tarjeta gracias a la ineficiencia del banco” o “Me registré en julio y todavía no he salido en el listado”.

La viceministra de Juventud y Deporte, Yurami Quintero, declaró recientemente que 880.000 jóvenes se habían registrado en Chamba Juvenil. Sostuvo que el plan es un resultado del carnet de la patria y aseveró que “más de 6 millones de jóvenes (entre 15 y 35 años de edad) inscritos con su carnet que no estén trabajando tendrán la oportunidad de sumarse a este plan”.