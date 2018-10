Decretos estadales paralizan la distribución de carne

Solo huesos blancos, panza, cordero y chuleta de cochino ofrecieron ayer los vendedores de las carnicerías en Quinta Crespo. No había carne de res en ninguna de las neveras de los puestos. Aunque el gobierno les ha suministrado algunas reses en el último mes, los comerciantes indican que no han logrado paliar la escasez que se agudizó con la publicación del precio regulado del rubro el 22 de agosto.

“No he podido comprar carne desde que la regularon, no la consigo. Es triste que uno quiera comer un pedacito y no puede”, expresó Lisban, una consumidora que estaba en el mercado.

La Federación Nacional de Ganaderos aseguró que la severa ausencia del rubro se debe, en gran medida, a la intervención de los gobernadores de los estados Guárico, Barinas y Apure en la cadena cárnica, lo que ha provocado que el producto no llegue al consumidor en Caracas y en otras ciudades del país.

“Algunos gobernadores persisten, de manera inconstitucional e ilegal, en apoderarse de la comercialización de la carne, al detener la distribución que va a las ciudades, sobre todo a la capital”, afirmó Armando Chacín, presidente de Fedenaga.

El gobernador del estado Barinas, Argenis Chávez Frías, emitió un decreto que señala: “Se dispondrá de 10% de los semovientes arrimados para su beneficio dentro de la entidad, por parte de los productores del estado, a través de las salas de matanza y/o mataderos en los diferentes municipios para ser adquiridos bajo la modalidad de compra por parte de la Empresa Agropecuaria Ezequiel Zamora de Barinas”.

La Gobernación fijó el precio por kilo en pie de la vaca en 10 bolívares soberanos y del toro en 15 bolívares soberanos, montos que deben pagarse al contado, de acuerdo con lo establecido en el documento.

Solo quedan exentos del porcentaje aquellos que arrimen y beneficien semovientes a la Unidad de Producción Social Matadero Pedro Pérez Delgado, ubicada en el municipio Pedraza.

José Labrador, presidente de la Asociación de Productores Rurales de Barinas, afirmó que las empresas no están en las mejores condiciones para recibir la producción barinesa, que saca entre 20.000 y 30.000 reses mensuales, dependiendo de la época del año, que deben arrimarse al centro del país a los grandes mataderos en Aragua, Carabobo y Miranda.

Dijo que la mayoría de las reses de Barinas deben ser procesadas en el centro del país donde está la mayor densidad poblacional. “Además, si no permiten la salida de animales de Apure para ser cebados en Portuguesa, Barinas, Táchira y Zulia, se van a causar pérdidas por las condiciones climáticas de Apure. Se ahogan en invierno o se mueren en el verano por la sequía y la poca oferta forrajera”, explicó.

En Apure la Gobernación prohibió la movilización de ganado para la ceba a Táchira. La medida se produce al inicio del verano, época que arrecia en el llano y acaba con los pastizales que necesitan las reses para el engorde. Leonardo Figueroa, presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira, señala que la disposición afectará la producción y la oferta de la proteína animal.

“Esto va a traer un problema mayor para los apureños: la mortandad de ganado va a ser terrible porque el verano en el estado es muy fuerte y los animales deben salir antes de que arrecie la temporada”, explicó Figueroa.

Históricamente, Apure ha sido el mayor productor de mautes para ceba del país. En el verano, las vacas paren, los becerros son destetados a los 8 meses y son enviados a tierras con mejores forrajes donde se engordan hasta los 500 kilos. Luego son beneficiados y comercializados en los mercados. Debido a que el verano no es agresivo en Táchira, es posible cebar ganado durante todo el año.

En Cojedes se realiza el plan piloto de compra de toros para beneficiarlos y despacharlos a Caracas. Una fuente del sector ganadero afirmó que los productores arrimaron 1.000 toros para matanza y una semana después de la emisión de la liquidación del frigorífico, la Gobernación canceló en efectivo el monto establecido.