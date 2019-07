Cusanno: “No hay una correlación sana entre los impuestos y la realidad”

Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras, reiteró su rechazo a las nuevas políticas implementadas por el régimen de Nicolás Maduro por cobrar impuestos a las empresas y comercios en dólares y petros.

Cusanno aseguró que la capacidad financiera de los comerciantes es inferior al costo de la moneda extranjera. “Ganan más que el mismo empresario y los trabajadores en su sueldo y utilidades”, dijo en una entrevista ofrecida a Unión Radio.

“No hay una correlación sana entre los impuestos, la realidad del país y mucho menos a qué deberían ser dirigidos los impuestos, porque si no las calles no estarían llenas de huecos y no estuviésemos viviendo lo que vivimos”, agregó.

Aseguró que deben ser ejecutadas políticas que incentiven la creación de nuevas empresas y la productividad.