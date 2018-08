“Contábamos con la pensión para comprar medicinas y ahora qué hacemos”

Solo con un día de antelación fue que el gobierno postergó el cobro de la pensión. No hubo suficiente difusión para que las personas de la tercera edad se informaran de que el gobierno pospuso el pago para septiembre y que se haría de manera fraccionada. Algunos pensionados que no escucharon el anuncio fueron hasta las agencias bancarias para cobrar el dinero que les corresponde.

En Candelaria, luego de instalarse en una cola y bajo paraguas por la lluvia desde la madrugada, los pensionados estaban molestos con la notificación de los empleados bancarios de que cobrarían la pensión el próximo mes.

“Yo contaba con esos 42 bolívares para comprar comida y tengo que esperar 10 días. Mientras tanto, de dónde saco los reales porque tengo la cuenta en cero”, manifestó Pilar Rodríguez, de 76 años de edad. Otro pensionado que pidió no mencionar su nombre indicó: “Son unos faltos de palabra. Si te dicen que van a pagar el 23 de agosto, es el 23 de agosto”.

Otras personas de la tercera edad contaron que estaban al tanto de la información oficial de correr la fecha de pago de las pensiones. Sin embargo, están molestos porque no habían recibido todavía el bono de reconversión monetaria de 600 bolívares soberanos depositado en sus billeteras electrónicas.

“La vicepresidente Delcy Rodríguez dijo que ya lo estaban pagando, pero me dicen que no hay plata”, expresó un pensionado, mientras otro le explicaba que “primero recibes el mensaje de texto y te depositan a la semana”.

Faltaban pocos minutos para el mediodía cuando una pensionada, que se dirigía a una entidad financiera ubicada en un centro comercial en Altamira, aseguró que no sabía cuándo cobraría la pensión. “Voy a preguntar si la podemos cobrar hoy viernes. No sé nada, estoy cieguita”. Mientras caminaba decía que el bono de 600 bolívares soberanos, que solo podrán recibir los que tengan el carnet de la patria, provocará que suba más y más la inflación. “Es una locura, eso está muy mal hecho”, opinó. Afirmó que no le importa que no le den el bono porque mientras tanto lo que hace es “trabajar y producir”.

“La pensión no alcanza para nada”, añadió, justo cuando entró a la entidad financiera. Adentro, más de cinco adultos mayores estaban sentados. Una mujer suspiró cuando le preguntaron su opinión sobre que el bono de reconversión se lo darán solamente a las personas que están registradas en la página Patria, como lo informó el miércoles Delcy Rodríguez.

La mujer respondió: “Eso es discriminatorio. La patria es una, y es esta que está desmoronada”. Una pensionada, que participaba en la conversación, afirmó: “Y estamos retrocediendo, en vez de avanzar. Muchos contábamos con la pensión para comprar medicinas, y ahora cómo hacemos si no la cobraremos este mes sino el otro”.

Todavía esperan. En el exterior, 11.700 pensionados del Seguro Social todavía están a la espera de que el gobierno les pague las pensiones pendientes desde octubre de 2015, señalaron representantes de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela.

Los afectados viven en España, Portugal, Italia, Uruguay y Ecuador, países con los que el gobierno venezolano firmó convenios que permiten a los pensionados del IVSS cobrar la pensión en esas naciones.

María Hernández, vocera de la Federación de Jubilados en España, precisó que el problema de la falta de pago es por el valor que tiene el dólar oficial y la falta de divisas. “Ahora que el cambio está en 60 bolívares soberanos por dólar esperamos que se activen los convenios con los gobiernos y poder cobrar nuestra pensión”, dijo.