Consecomercio: Shows mediáticos no solucionarán la hiperinflación

La presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, María Carolina Uzcátegui, sostuvo que “los shows mediáticos de los últimos días con inspecciones violentas y empleados detenidos no ayudan a solucionar la hiperinflación, el principal problema que el gobierno debe atacar y resolver”.

La representante de Consecomercio insistió en que deben cesar la persecución y el acoso oficial contra los negocios y las detenciones arbitrarias de empleados de confianza sacados de los locales con esposas en medio del escarnio público. Si bien la mayoría de los detenidos está en libertad y otros en vías de ser liberados, eso no tapa los atropellos de las inspecciones, añadió.

Sobre el nuevo Ministerio de Comercio Interior esperan que sea para que el gobierno entienda la necesidad de más diálogo, concertación y revisión antes de poner a los comerciantes en una situación de persecución y acoso, apuntó.

Insistió en que ese despacho, cuya creación fue anunciada el lunes por el presidente Nicolás Maduro, debe producir beneficios a la población para que tenga acceso a alimentos y bienes de consumo en calidad y cantidad suficientes. Destacó que lamentablemente eso no ocurre en Venezuela debido a los excesivos controles del Ejecutivo que ahogan la actividad y generan escasez. “Muchos de los comercios no abrirán y si lo hacen será con menos productos y de peor calidad”.

Refirió que los operativos de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de enero, los cuales se realizaron en la misma tónica violenta de los últimos días, ocasionaron 80% de escasez, pero ahora ese impacto será mucho más fuerte porque los precios suben a diario.

Uzcátegui reiteró que los controles de precios y cambiario, más impuestos y el aumento salarial que entra vigencia el 1º de septiembre, coloca a los comercios en una situación muy difícil más aun cuando “el gobierno anuncia una cosa y en el decreto sale otra”.

Citó el ejemplo de los artículos de higiene personal y limpieza como detergente, desodorante o papel higiénico, que el gobierno afirmó que estaban fuera del IVA, pero en el decreto son considerados artículos suntuarios y no fueron incluidos en la lista de exenciones.

La dirigente empresarial recalcó que persiste la falta de efectivo, situación que perjudica a los comerciantes y a los consumidores. “El cono monetario que ha entrado en vigencia es insuficiente para manejar los altos precios que se están viendo en los diferentes comercios del país, debido a que el gobierno no ha distribuido suficientes piezas a las entidades bancarias”, señaló.

El Dato

Los comercios de la Gran Caracas continuaban cerrados ayer o abiertos solo mediodía porque no tenían inventarios, se observó en un recorrido. En la entrada de los negocios, los consumidores constataron que estaba la lista de los 25 alimentos a precios acordados, pero con la advertencia: “No hay ninguno de estos productos. No insista”. En los comercios, la carne de res, pollo y huevos no se conseguían. Los productos de charcutería comenzaron a escasear igual que el pan en las panaderías artesanales por la falta de insumos (harina de trigo y azúcar).