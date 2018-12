Consecomercio: Los venezolanos quieren libertad para comprar

María Carolina Uzcátegui, presidente de Consecomercio, informó que los ingresos de los venezolanos en Navidad están sirviendo para tapar “pequeños huecos”

“Estamos en una situación en la que en lugar de prepararnos para celebrar estamos es tapando pequeños huecos. El gran clamor de los venezolanos es yo quiero volver a tener libertad de elegir qué comprar, cómo comprar, cuándo comprar y en qué cantidad comprar”, dijo Uzcátegui.

Asimismo, la presidenta de la organización indicó que el “golpe” que recibió el sector comercio es uno de los más visibles.

“La gente cree que el comercio cierra porque le aumentaron los sueldos a la gente porque no tenemos con qué pagar, pero no tenemos con qué pagar porque no hay ventas, la gente no tiene con qué comprar porque el dinero se les pulveriza en las manos”, comentó.

Uzcátegui señaló que en Venezuela se hacen aumentos salariales sin respaldo. “Repetimos la película una y otra vez”, detalló.