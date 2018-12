Consecomercio: Fiscalizaciones provocarán cierre masivo de negocios

María Carolina Uzcátegui, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), aseguró que las fiscalizaciones realizadas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) van a generar un cierre de al menos 400 comercios en Sabana Grande, ubicado en el municipio Libertador.

“Nuevamente el gobierno va allí, obliga a comerciantes a vender, incluso por debajo de los costos de adquisición, no tomando en cuenta que estos pequeños comerciantes en su mayoría, no solamente vendiendo al precio que tenían no tendrán como reponer los inventarios y haciéndolos vender al 50 % hará que esa cifra de 400 comercios que cerraron en Sabana Grande esta año sea muchísimo mayor”, explicó Uzcátegui en una entrevista ofrecida a Unión Radio.

La presidenta de Consecomercio cuestionó la política económica del gobierno nacional y aseguró que los precios de los productos en los Supermercados CLAP, anteriormente conocidos como Abastos Bicentenarios previa su privatización, tiene precios mayores a los de los mercados regulares.

"No entendemos cuál es el programa socialista del gobierno e insiste en devaluar y que nuestra moneda cada día valga menos. Sin embargo si vamos a los mal llamados Supermercados CLAP y los precios son exorbitantes, incluso mayores que en las cadenas de supermercados de los mejores ubicados", aseveró.

Con información de Unión Radio